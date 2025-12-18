มิดัส พีอาร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำรายงาน “Beyond ESG - Global Perspectives on Communicating Impact” เผยแพร่โดย PROI Worldwide

เมื่อบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคม สู่แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ไปจนถึงการถกเถียงถึงผลกระทบกันแบบรอบด้านในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ องค์กรต่าง ๆ กำลังถูกประเมินจาก คุณค่า ไม่ต่างจากการประเมินด้านผลประกอบการ ซึ่งรายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่โดย Public Relations Organisation International (PROI) Worldwide ระบุว่า แม้คำศัพท์ที่ใช้สื่อถึงกิจกรรมขององค์กรจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ความคาดหวังให้ภาคธุรกิจมีส่วนช่วยตอบแทนสังคมยังคงมีอิทธิพลตามเดิม
มิดัส พีอาร์ เอเจนซี่ประชาสัมพันธ์ชั้นนำของประเทศไทย และสมาชิกตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวของไทยในเครือข่าย PROI Worldwide ได้ร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมตลาดของประเทศไทย โดยชี้ให้เห็นว่า ESG ในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว จากคำมั่นสัญญาในมุมมองกว้าง ๆ ไปสู่ การดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบและข้อมูลที่ตรวจสอบได้ โดยมีแรงผลักดันจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค แรงกดดันจากตลาดการค้าโลก และความจำเป็นในการสื่อสารที่น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
ผู้นำด้านการสื่อสารจากเอเจนซี่อิสระกว่า 65 ประเทศทั่วโลกภายใต้เครือข่ายของ PROI Worldwide จะเข้ามาช่วยองค์กรรับมือกับความเป็นจริงรูปแบบใหม่นี้ การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลนั้น ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน เข้าใจในบริบทท้องถิ่น และความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมือง การหลีกเลี่ยง “Greenhushing” หรือการจงใจปกปิดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กร ไปจนถึงการเปลี่ยนภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ พันธมิตรในเครือ PROI พร้อมให้คำปรึกษาองค์กรต่าง ๆ ให้สามารถสื่อสารความก้าวหน้าขององค์กรอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
ประเด็นสำคัญจากรายงานฉบับใหม่ของ PROI สรุปว่า:
• ESG กำลังพัฒนา แต่ไม่หายไป: ถึงแม้บางองค์กรจะลดการใช้คำว่า ESG แต่หลักการด้านความยั่งยืน ความเท่าเทียม และธรรมาภิบาลยังคงเป็นหัวใจของกลยุทธ์ระยะยาว
• การสื่อสารอย่างจริงใจได้กลายเป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์: องค์กรที่ประสบความสำเร็จคือองค์กรที่สามารถสื่อสารผลกระทบได้อย่างน่าเชื่อถือ หลีกเลี่ยงทั้งการกล่าวเกินจริงและการปกปิดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น
• ความเข้าใจท้องถิ่นส่งผลต่ออิทธิพลระดับโลก: ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในพื้นที่ช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับความละเอียดอ่อนในระดับภูมิภาค ทั้งด้านความคาดหวัง การเมือง และภาษา
• หลักฐาน คือ มาตรฐานใหม่: องค์กรต้องสนับสนุนคำกล่าวอ้างด้านความยั่งยืนด้วยข้อมูลที่วัดผลได้และผ่านการตรวจสอบ ข้อกล่าวอ้างที่คลุมเครือหรือมองโลกในแง่ดีเกินไปจะนำมาซึ่งการต่อต้านหรือบทลงโทษอื่น ๆ
• จุดประสงค์กำหนดความสำเร็จขององค์กร: องค์กรต่าง ๆ กำลังถูกประเมินจากค่านิยมและการกระทำที่มีต่อผลความก้าวหน้าของสังคมมากขึ้น ไม่ใช่เพียงผลประกอบการทางการเงินเท่านั้น
เชลซี คิง ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการและการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของ มิดัส พีอาร์ และผู้เขียนรายงานของประเทศไทยให้ PROI กล่าวว่า “ประเทศไทยเดินทางมาสู่จุดพลิกผันที่สำคัญ ESG ไม่ใช่เพียงแค่คำสัญญาอีกต่อไป แต่เป็นความคาดหวังด้านผลการดำเนินงาน ด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น แรงกดดันทางการค้าทั่วโลก และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค องค์กรจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่วัดผลได้และมีความหมาย องค์กรที่จะประสบความสำเร็จคือ องค์กรที่สื่อสารอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และแสดงให้เห็นว่าการกระทำของตนสร้างผลกระทบที่แท้จริงต่อประชาชน ธุรกิจ และชุมชนไทยอย่างไร
ดร. Karine Lohitnavy-Frick ผู้ก่อตั้ง มิดัส พีอาร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบัน ผลกระทบ มีบทบาทกำหนดความสำเร็จทางธุรกิจไม่แพ้การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือผลกำไร องค์กรที่สามารถกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของสังคม คือองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ความภักดีจากบุคลากร และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยความร่วมมือกับ PROI Worldwide นี้ Midas PR จึงมั่นใจว่าประชาคมธุรกิจของประเทศไทยจะได้รับคำแนะนำเชิงกลยุทธ์และแพลตฟอร์มระดับโลกที่จำเป็นต่อการแข่งขันและเติบโตอย่างก้าวหน้าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมมุมมองจากพันธมิตรของ PROI ทั่วโลก รวมถึงออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ไทย ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยนำเสนอมุมมองระดับโลกเกี่ยวกับวิธีการทำความเข้าใจ การวัดผล และการแบ่งปันผลกระทบในปัจจุบัน นอกเหนือจากการพูดคุยเกี่ยวกับ ESG แล้ว ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ยังเผยให้เห็นสิ่งที่ขับเคลื่อนความเชื่อมั่น ชื่อเสียง และมูลค่าในระยะยาวอย่างแท้จริง
สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://www.proi.com/ และบริษัทพันธมิตร PROI พร้อมให้การสนับสนุนองค์กรทั่วโลกในการเดินหน้าสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ