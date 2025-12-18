"กรมราง" หารือ" JTTRI - AIRO"เตรียมจัดเวิร์กช็อปดันใช้พลังงานสะอาดในระบบราง ลดก๊าซเรือนกระจก

กรมการขนส่งทางราง หารือ JTTRI - AIRO เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบบราง ครั้งที่ 2 (2nd DRT – AIRO Railway Workshop) ยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกและผลักดันพลังงานสะอาดในระบบรางของไทย
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 68 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ให้การต้อนรับ Mr. TOMITA Akihiro ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานภูมิภาคอาเซียน - อินเดีย (JTTRI - AIRO) ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเตรียมความพร้อมการจัด "การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบบราง ครั้งที่ 2" (2nd DRT – AIRO Railway Workshop) ณ ห้องประชุมมนังคศิลา ชั้น 2 กรมการขนส่งทางราง
สำหรับการหารือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดหัวข้อการประชุมคือ “การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทางราง” (Decarbonization in the Railway Sector) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นรูปธรรม ฝ่ายไทยเตรียมนำเสนอผลการศึกษาและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่ ขร. ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการยอมรับ ในความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมของไทยบนเวทีระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ จะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 (2nd DRT – AIRO Railway Workshop) เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาระบบรางในอนาคต ได้แก่ เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการนำมาใช้กับรถไฟในประเทศไทย รวมถึงเชื้อเพลิงไบโอดีเซล (Biodiesel) เพื่อหาจุดสมดุลและสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับระบบรางของไทย ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นายพิเชฐ กล่าวว่า ความร่วมมือกับ JTTRI-AIRO ในครั้งนี้ จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีชั้นนำจากญี่ปุ่น เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของไทย ซึ่งจะเป็นการยกระดับระบบขนส่งทางรางให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป