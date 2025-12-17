Oh! Juice คอลแลบ "เกรซ กาญจน์เกล้า" ส่ง 2 เมนูเฟสทีฟ-เพิ่มอีก 5 แห่งปี 2569

Oh! Juice แบรนด์เครื่องดื่มสุขภาพพรีเมียมที่ให้คัสตอมได้ตามใจ เปิดซีซันปลายปีด้วยแคมเปญ “All I Want is Being My Own Santa” จับมือ “เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า” ถ่ายทอดแนวคิดการให้แบบใหม่ที่ผู้หญิงยุค 2025 ไม่รอรับของขวัญ แต่เลือกให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับตัวเองผ่านการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้สโลแกน “Walk with Grace” ที่ตีความการก้าวสู่ปีใหม่อย่างสง่างามว่า เริ่มจากการตัดสินใจดูแลตัวเองทั้งกาย ใจ และความงามจากภายใน รับเทรนด์ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมาขึ้น หนุนเป้ารายได้เติบโตตามเป้าหมายแตะ 30% ในปีนี้ หลัง 9 เดือน ทำรายได้สูงสุด 292 ล้านบาท ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่ม 4-5 สาขาปีหน้า เน้นทำเลที่มีศักยภาพเป็น High Traffic ปัจจุบันมีสาขาแล้วก็ว่า 26 สาขา
นางสาวเบญญาภา เตชะมณีสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) หรือ OKJ Group เปิดเผยว่า การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เครื่องดื่มสุขภาพกลายเป็น “ทางเลือกที่ดีกว่า” เครื่องดื่มให้ความหวานทั่วไป ขณะที่ภาพลักษณ์ของ Oh! Juice ที่ยืนบนจุดแข็งด้านวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่แต่งกลิ่น และไม่ใส่น้ำตาล รวมถึงความหลากหลายของเมนูและการคัสตอม ช่วยขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น สะท้อนจากยอดขายสะสมช่วง 9 เดือนล่าสุดอยู่ที่ 292 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้ายอดขายรวมทุกแบรนด์ปี 2568 เติบโตเพิ่มขึ้น 20–30%
“การเติบโตของ Oh! Juice สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น เรามุ่งสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ผู้หญิงยุคนี้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข แคมเปญ 'All I Want is Being My Own Santa' ร่วมกับเกรซ กาญจน์เกล้า เป็นการสื่อสารว่า ของขวัญที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจที่จะดูแลตัวเองอย่างจริงจัง ด้วยสิ่งที่ดี ทั้งเรื่องวัตถุดิบธรรมชาติและคุณค่าทางโภชนาการที่ตอบโจทย์ Functional Wellness และที่สำคัญ อร่อย”
ในมุมกลยุทธ์รีเทล Oh! Juice เดินหน้าขยายการเข้าถึงควบคู่การสร้างประสบการณ์แบรนด์ ปัจจุบันมี 26 สาขา และตั้งเป้าขยายเพิ่มอีก 4–5 สาขาในปี 2569 โดยเน้นทำเลที่มีศักยภาพและ High Traffic เพื่อเพิ่มการมองเห็นและการทดลองซื้อในกลุ่มผู้บริโภคเมืองที่มีกำลังซื้อและใส่ใจสุขภาพ
ทั้งนี้แคมเปญนี้เปิดตัว 2 เมนูเฟสทีฟแนว “Festive & Functional” ตอบรับเทรนด์ Functional Wellness โดยยังคงจุดยืนของแบรนด์ที่เน้นวัตถุดิบธรรมชาติและ สตรอว์เบอร์รี่สด เป็นไฮไลต์ ได้แก่ “Toffee Kissed Strawberry” สมูทตี้สตรอว์เบอร์รี่เข้มข้น หอมทอฟฟี่นัทแบบคลีน (Pecan & Almond Praline Sugar-Free) ผสาน Coconut Caramel และ Strawberry Jam สูตรไม่มีน้ำตาล ปั่นกับ Plant-Based Milk และท็อปด้วย Strawberry Light Cream และ “Santy’s Strawberry Tea” สมูทตี้สตรอว์เบอร์รี่หอมชา Ceylon เติมความสดชื่นด้วยมิ้นต์ พร้อม Freeze-dried Strawberry เพิ่มเท็กซ์เจอร์ให้ดื่มสนุกขึ้น โดยทั้งสองเมนูเสริมคุณค่าด้วย Astaxanthin (AstaReal ประเทศญี่ปุ่น), CoQ10 และ Pure Collagen เพื่อการดูแลผิวและเสริมพลังงานเซลล์แบบองค์รวม
Oh! Juice เลือก collaboration กับ “เกรซ กาญจน์เกล้า” เพื่อเป็นภาพแทนของผู้หญิงยุคนี้อย่างแท้จริง ทั้งวินัยด้านสุขภาพ รักการออกกำลังกาย ดูแลตัวเองจริงจัง ควบคู่กับความเก่ง มั่นใจ และออร่าความสง่างาม คุณสมบัติเหล่านี้ลงตัวที่สุดกับภาพลักษณ์ของ "ซานต้ายุคใหม่" ที่แคมเปญต้องการสื่อสาร เธอเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงยุคใหม่ให้ของขวัญที่ดีที่สุดแก่ตัวเองผ่านการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังและมีความสุข
เมนู “Toffee Kissed Strawberry” และ “Santy’s Strawberry Tea” วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Oh! Juice ทุกสาขาและช่องทางเดลิเวอรี ตลอดช่วงเทศกาลปลายปีต่อเนื่องถึงปี 2569 เพื่อชวนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการดูแลตัวเองอย่างสวยงามและมีความหมาย