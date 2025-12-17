xs
กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ผนึกกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ สานต่อเจตนารมณ์ “Changes for the Better” เพื่อฟื้นฟูและสร้างโอกาสใหม่ให้ชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย นำโดยมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมผนึกกำลังมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์น้ำท่วม ผ่านการบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภคบริโภค ตลอดจนกิจกรรมสนับสนุนในระดับพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทยได้ร่วมผนึกกำลังในหลายมิติ ทั้งในรูปแบบของเงินบริจาค การสนับสนุนสิ่งของจำเป็น การร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนส่งทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยกลุ่มบริษัทต่างร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างแข็งขัน

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย โดยนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1.56 ล้านบาท แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือ ฟื้นฟูพื้นที่ และจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในโอกาสนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบ

 


นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ยังได้ผนึกกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมตามความเชี่ยวชาญและศักยภาพของแต่ละบริษัท อาทิ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานเขตสาทร และกรุงเทพมหานครส่งสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากกรุงเทพฯ สู่พื้นที่ภาคใต้ โดยสนับสนุน น้ำดื่มจำนวน 300 แพค ข้าวสาร 500 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 100 ลัง นม ถั่วเหลือง 20 ลัง ยาสามัญประจำบ้านสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ และของใช้จำเป็นอื่น ๆ

ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชน และ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ที่ดูแลด้านการขายและบริการหลังการขายได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือและจัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยให้บริการ ฟรีค่าบริการ เพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชน พร้อมร่วมบริจาคเงินสนับสนุนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังมีการหารือร่วมกันในการจัดโปรโมชันสินค้า และบริการหลังการขายเป็นพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทด้านออโตเมชันและอุตสาหกรรม เช่น บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนต่อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในบางส่วนยังมีการร่วมมือกับสมาคมหรือพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อระดมทุนเพิ่มเติมส่งต่อให้แก่ สภากาชาดไทย สำหรับภารกิจบรรเทาทุกข์ 


กลุ่มบริษัทลิฟต์และบันไดเลื่อน ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งจัดโครงการรับบริจาคสิ่งของจากพนักงานและส่งมอบไปยังศูนย์รับบริจาคในจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปกระจายต่อยังพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงการดูแลและช่วยเหลือพนักงานภายในองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม

ในส่วนของโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการรับบริจาคสิ่งของและเปิดช่องทาง E-Donation เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และสภากาชาดไทย รวมทั้งร่วมบริจาคเงินจำนวน 360,000 บาท ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ได้รับผลกระทบ

ขณะเดียวกัน บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชน อาทิ การรวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานเพื่อจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้งมอบให้หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีเพื่อกระจายต่อไปยังในพื้นที่ผู้ประสบภัย

การผนึกกำลังครั้งสำคัญของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์วิกฤต ด้วยการมอบความช่วยเหลือที่เข้าถึงและครอบคลุมทุกความต้องการเร่งด่วน การดำเนินการทั้งหมดนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์หลักขององค์กรที่ว่า “Changes for the Better” หรือ “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งหวังให้การสนับสนุนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกมิติ และผลักดันให้ชุมชนผู้ประสบภัยสามารถกลับมาเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างมั่นคงต่อไป













