ซีพีรวมพลังความดีจากหัวใจคนทำงาน มอบรางวัล “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” ครั้งที่ 5

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งความดี ด้วยการปลูกฝังค่านิยมด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การบริการที่เหนือความคาดหมาย และการเสียสละ ผ่านพิธีมอบรางวัล “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเรื่องราวความดีของพนักงานจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ซีพีร้อยเรียงความดีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” แก่ซีพีอาสาและพนักงานที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทุ่มเท
โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมสัมมนา “วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติการ” ซึ่งมีผู้นำระดับสูงจากประเทศไทยและบริษัทในเครือจากทั่วโลกกว่า 500 คนเข้าร่วม และถ่ายทอดสดไปยังทุกภูมิภาค สะท้อนให้เห็นว่าความดีของคนซีพีเกิดจากการลงมือทำจริงในทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด ขณะเดียวกันยังเผยให้เห็นพลังของการช่วยเหลือประเทศและประชาชนในยามวิกฤตผ่านกลไก “ซีพีอาสา” ที่ผนึกกำลังผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจ บูรณาการกำลังคน ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นำศักยภาพขององค์กรมาบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชีวิตผู้คนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับค่านิยม “3 ประโยชน์” ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นลำดับแรก
พิธีมอบรางวัล “ร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” จัดขึ้นเพื่อสะท้อนว่า ความดีไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในยามวิกฤตเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัน จากการตัดสินใจของคนทำงานที่เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผู้อื่น สังคม และองค์กร ภายใต้แนวคิดของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการขยายพลังความดีให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นได้จริงในทุกพื้นที่ของการทำงาน ซึ่งตลอด 1 ปีที่ผ่านมา โครงการ “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” ได้เชิดชูเรื่องราวความดีของพนักงานที่สร้างแรงบันดาลใจรวมแล้ว 17 เรื่อง และในครั้งที่ 5/2568 นี้ ได้คัดเลือกเพิ่มอีก 11 เรื่อง รวมเป็น 28 เรื่องราว
ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัล “ร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” ในครั้งที่ 5 นี้ ประกอบด้วย นายเสกสิทธิ์ ราชวงค์ พนักงาน ซีพีเอฟ จากเรื่องราว “วินาทีแห่งชีวิต เข้าช่วยผู้ประสบเหตุรถชนกลางถนน” ที่ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบนทท้องถนนอย่างทันท่วงที จนผู้ได้รับบาดเจ็บปลอดภัย โดยมีนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพีเอฟ เป็นผู้มอบโล่รางวัล
นางสาวญาณี ผายจังหรีด พนักงานเซเว่นอีเลฟเว่น จาก ซีพี ออลล์ ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และส่งคืนทองคำกว่า 2 บาท ที่ลูกค้าทำตกไว้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงพนักงานเซเว่นอีเลฟเว่นอีกหลายรายที่ได้รับการชื่นชมจากการเข้าช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็น นายพัทธดนย์ รักภูเสน, นางสาวอภิสรา สุขศรีเมือง, นายสรวิชญ์ เกษมสิทธิ์ และนายรุ่งโรจน์ ดนัยวิเชียร ที่ร่วมแรงกันนำถังดับเพลิงสกัดเหตุไฟไหม้ร้านอาหารอย่างทันท่วงที นายวิษณุพงษ์ วิลัยพันธ์ และนายมังกร คงในขาว ที่ไม่ลังเลเข้าช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถทับร่างในร้านคาร์แคร์ นายชัยวัฒน์ บุญศรี ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และ นางสาววิภาวดี วงษ์พิพัฒน์ ไรเดอร์เซเว่นอีเลฟเว่น ที่เข้าไปช่วยดับเพลิงในชุมชน นางสาวปราณี วันบรรจง และนางสาววชิราภรณ์ สืบนิสัย ที่ช่วยเหลือลูกค้าเป็นลมพร้อมปฐมพยาบาลจนปลอดภัย ตลอดจน นายพีรพัฒน์ ขจัดโจร ไรเดอร์เซเว่นอีเลฟเว่น ที่วิ่งฝ่าควันไฟกลางดึกเพื่อช่วยชีวิตเด็กและผู้สูงอายุจากเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน โดยมี นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์ เป็นผู้มอบโล่รางวัล
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวของพนักงานจากกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ นางสาวรมมุก เพียจันทร์ และนายสมภพ แสนจุ้ย จาก ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่เป็นจิตอาสาทุ่มเทพัฒนาทักษะให้เด็กออทิสติกจังหวัดพิษณุโลก ทำงานฝีมือ ช่วยฝึกสมาธิ จนสามารถสร้างแบรนด์แผ่นล้างจาน ‘Heartism’ สร้างรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เด็กๆ โดยมีนายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้มอบโล่รางวัล
นางสาวณัชณิชา บุญเที่ยง, นายวาคิม นวลศรี และนายวรเมธ การินทร์ จาก ซีพี แอ็กซ์ตร้า ที่แสดงหัวใจการบริการ ดูแลลูกค้าด้วยความผูกพัน ขณะที่ลูกค้าประจำประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างตกถนน และโทรขอความช่วยเหลือ ทีมพนักงานซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้รีบเดินทางไปช่วย และประสานงานตำรวจเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ มีนายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง ซีพี แอ็กซ์ตร้า เป็นผู้มอบโล่รางวัล
ขณะที่ นางสาวศิริพร ชินศรี จาก ซีพี แรม ได้เข้าช่วยเหลือเพื่อนพนักงานจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มจนปลอดภัย โดยมี นายปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพี แรม เป็นผู้มอบโล่รางวัล และ นายธนกฤต ดวงทองคำ จาก เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป (เอเต้) ที่เข้าช่วยเหลือเหตุรถบรรทุกไฟไหม้บนถนน ลดความสูญเสียและอันตรายต่อผู้ใช้ทาง ซึ่งมีนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป เป็นผู้มอบโล่รางวัล
นอกเหนือจาก 11 เรื่องราวความดี ที่ได้รับการเชิดชูแล้ว ปี 2568 ยังเป็นอีกหนึ่งปีแห่งบททดสอบสำคัญ เมื่อพื้นที่ภาคใต้เผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจได้เข้าร่วมภารกิจเป็น “ซีพีอาสา” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันแรกของวิกฤต แม้หลายคนจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยก็ตาม ในโอกาสนี้ โครงการ “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” จึงได้จัดพิธีมอบ ‘ใบประกาศเกียรติคุณซีพีร้อยเรียงความดีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้’ แก่พนักงานที่ร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือซึ่งครอบคลุมทั้งการระดมกำลังซีพีอาสาในการจัดเตรียมถุงกำลังใจ การจัดหาและส่งมอบวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนโรงครัวสนาม การจัดทีมเรือกู้ภัย การกู้คืนระบบสื่อสารในพื้นที่ประสบภัย การลำเลียงอาหารกล่องและสิ่งของจำเป็น ไปจนถึงการเปิดอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ หาดใหญ่ เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อรองรับผู้ประสบภัยและพนักงานในพื้นที่
ภารกิจดังกล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ นายนนท์ นาคะเสถียร, นายอานนท์ ขำแก้ว และนางสาวอมรลดา นาคฤทธิ์ จากกลุ่มซีพีอาสา เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายสมจินต์ ชมเชย, นายจันทร์ ปราสาทิกะพันธ์ และนายอำนาจ คุรุคราม จาก ซีพีเอฟ นายสมภพ ตะราษี, นายอิทธิเดช บุคจำปา และนายจตุพร ดียิ่ง จาก ซีพี ออลล์ นายสุวิกรม แก้วสองเมือง, นายสนอง หยูมุ่ย และนายเสกศักดิ์ ช่อปลอด จาก ทรู คอร์ปอเรชั่น นายธิติ คำทัปน์ และทีม จาก ซีพี แอ็กซ์ตร้า นางสาวสุรีรัตน์ ทองอู๋ และทีม จาก ซีพี แรม นายเทียนชัย จูพัฒนกุล, นางสาวณปภัช อินทรแสง และนายตรีภพ อธิรัตนชัย จาก ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ (CPCRT) รวมถึง นายธวัฒน์ชัย บัวเนียม, นางสาวพิมพัชชา ชัยวงค์ และนายลัทธิพัชญ์ หอยสกุล จาก ซี.พี.แลนด์ ในโอกาสนี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนซีพีอาสาและพนักงาน เพื่อชื่นชมในความเสียสละและความทุ่มเทในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตลอดปี 2568 โครงการ “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” มีบทบาทสำคัญในการเป็นพื้นที่รวบรวมและถ่ายทอดพลังของพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจที่ทำความดีเพื่อช่วยเหลือและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่นและสังคม ทั้งในสถานการณ์ปกติและยามเผชิญวิกฤต บทเรียนจากเรื่องราวความดีและภารกิจซีพีอาสา จึงไม่เพียงสะท้อนคุณค่าของบุคคล แต่กลายเป็นต้นแบบการทำงานร่วมกันขององค์กร ที่ระดมศักยภาพจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อนำไปต่อยอดสู่การดูแลช่วยเหลือประเทศและประชาชนอย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม “3 ประโยชน์” ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่ประเทศและสังคมในระยะยาว