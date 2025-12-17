“กรอบหน้าชัด คมขึ้นอย่างธรรมชาติ” โปรแกรม Oligio ฉลองความสำเร็จ “100,000,000 Shots” ในประเทศไทย
จัดงานเฉลิมฉลองสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ The Ritz-Carlton Bangkok เปิดตัว “โปรแกรม Oligio X” ตอกย้ำผู้นำเทรนด์ The Snatched Contour Trend และ Thai Beauty Innovation
โปรแกรม Oligio เทคโนโลยียกกระชับระดับพรีเมียมจากประเทศเกาหลีใต้ ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ด้วยยอดการใช้งานพลังงานทะลุ 100,000,000 Shots เฉพาะในประเทศไทย สะท้อนความไว้วางใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้จริงทั่วประเทศ ที่เลือก โปรแกรม Oligio เป็นเทคโนโลยียกกระชับอันดับหนึ่งในใจคนไทย
เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้ Wontech Asia ได้จัดงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “The Pinnacle Night of Oligio X – Celebrating 100,000,000 Shots in Thailand” ณ โรงแรม The Ritz-Carlton Bangkok
ภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้และแขกรับเชิญชื่อดังร่วมเฉลิมฉลอง อาทิ
คุณแพร วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, คุณลุค อิชิคาวะ และ แขกผู้ร่วมงานสุดพิเศษ (เรียงจากซ้ายไปขวา)
พีระยุทธ มั่งคั่ง, นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ, พญ. อวิกา รงค์ทอง, นพ. อุกฤษ จิรภัทรสุนทร, รัตมา กำธรเจริญ, celeb, Chloe Choi, Isaac Jang, นพ. ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์, พญ. กรวิกกา พัฒนะปราน, นพ. สันติ จตุราวิชานันท์
พร้อมโชว์สุดพิเศษจากดีว่าระดับตำนาน คุณอมิตา ทาทา ยังสร้างบรรยากาศแห่งความประทับใจและสะท้อนความงามที่เหนือระดับในแบบ “The Snatched Contour Trend” อย่างสมบูรณ์แบบ
Oligio X – ยุคใหม่แห่ง The Snatched Contour Trend
ในยุคที่ “กรอบหน้าชัดแต่ดูซอฟต์และสมดุล” กลายเป็นนิยามใหม่ของความงามระดับโลก เทรนด์ The Snatched Contour Trend คือการยกกระชับใบหน้าให้เรียวกระชับ ดูมั่นใจ และอ่อนเยาว์ในเวลาเดียวกันเป็นลุคที่สะท้อนทั้ง Luxury – Confidence – Youthfulness และกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในเอเชีย โดยเฉพาะในวงการ K-Aesthetic และ Thai Beauty
โปรแกรม Oligio X จึงถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “Longevity New Technology – 2 Modes in 1 Device”
มาพร้อมระบบอัจฉริยะ Dual Mode: G และ X ที่ออกแบบให้แพทย์สามารถปรับพลังงานและเทคนิคให้เหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้า (underlying structure) ของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ
G Mode: เหมาะสำหรับการยกกระชับทั่วใบหน้า เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวอย่างอ่อนโยน
X Mode: ให้พลังงานลึกเฉพาะจุด เก็บแนวกรอบหน้า คาง และขากรรไกร เพื่อผลลัพธ์ที่ “Snatched” อย่างเป็นธรรมชาติ
เทคโนโลยีนี้ตอบโจทย์เทรนด์ความงามยุคใหม่ที่ให้ผลลัพธ์ “ยก – ยุบ – ชัด – ริ้วรอยจาง” พร้อมส่งเสริมสุขภาพผิวระยะยาวตามแนวคิด Longevity Aesthetics
Wontech Asia – ดาวรุ่งแห่งวงการเมดิคัลความงาม เติบโตแรงที่สุดในไทย
“ในช่วงเวลาเพียง 2 ปี Wontech Asia เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยรายได้กว่า 1,000 ล้านบาท
และยังคง ‘พัฒนาไม่หยุดยั้ง’ พร้อมตั้งเป้าการเติบโตต่อเนื่องสู่ 1,200 ล้านบาทในปี 2026
แม้จะเป็น New Rookie Aesthetics Medical Company แต่เรากล้าที่จะสร้างสิ่งใหม่เสมอ
เราเชื่อในแนวคิด ‘กล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำ’
และความสำเร็จของ 100,000,000 Shots ในประเทศไทย คือจุดยืนแห่งผู้นำที่เราภาคภูมิใจ
การเปิดตัว โปรแกรม Oligio X คือก้าวต่อไปของการยกระดับ Thai Beauty สู่ระดับโลก”— ตัวแทนบริษัท Wontech Asia, ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย โปรแกรม Oligio อย่างเป็นทางการในประเทศไทย