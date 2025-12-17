กทพ.เร่งจ่ายค่าเวนคืน“ทางด่วนจตุโชติ-ลำลูกกา” พื้นที่ 500ไร่ ส่งมอบให้ ITD แล้ว 20% คาดก่อสร้างเสร็จปี 71

กทพ.เร่งเวนคืนที่ดินก่อสร้าง “ทางด่วนจตุโชติ-ลำลูกกา” พื้นที่เกือบ 500ไร่ ลงพื้นที่สำรวจเสร็จแล้ว ตั้งเป้าจ่ายค่าทดแทน-ส่งมอบให้ผู้รับเหมาภายในปี 69 ล่าสุดส่งมอบพื้นที่ อิตาเลียนไทย แล้ว 20% ส่วนการก่อสร้างเร็วกว่าแผน 0.40%
นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา)ระยะทาง 16.21 กิโลเมตร วงเงินรวม 24,060 ล้านบาท ว่า ภายหลังพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงออเงิน เขตสายไหม แขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และตำบลลาดสวาย ตำบลบึงคำพร้อย ตำบลลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2568 มีผลประกาศใช้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 สำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษฯช่วงจตุโชติ-ลำลูกกา กทพ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแนวคืนเวนคืนที่ดินตลอดเส้นทาง ขณะนี้ดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว โดยส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนเวนคืน ซึ่งมีการจัดประชุมหารือรายละเอียดการจ่ายค่าทดแทนไปแล้ว 1 ครั้ง และเตรียมจัดประชุมครั้งที่ 2 เร็วๆ นี้ ตามแผนดำเนินงาน กทพ.ตั้งเป้าจะดำเนินการเวนคืนที่ดินให้ได้ครบ 100% ภายในปี 2569
ปัจจุบัน กทพ.ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการนี้ ประมาณ 20% โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนของกทพ. รวมกับพื้นที่ของหน่วยงานราชการบางส่วน บริเวณใกล้ด่านจตุโชติ และพื้นที่โดยรอบถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก สำหรับพื้นที่ที่จะต้องเวนคืนประมาณ 500 ไร่ กทพ.จะทยอยส่งมอบให้กับผู้รับเหมา เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตามแผนภายในปี 2569 ส่วนความก้าวหน้างานก่อสร้างโยธานั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่สร้างฐานราก และงานเสาเข็ม ผลงานล่าสุดเดือน พฤศจิกายน2568 ก้าวหน้า 1.65% เร็วกว่าแผน +0.40% จากแผนงาน 1.25% กำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2571
โครงการทางพิเศษฉลองรัช ส่วนต่อขยาย ช่วงจตุโชติ-ลำลูกกา ครม.มีมติอนุมัติให้ กทพ.ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 มีระยะทางรวม 16.21 กม. ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ) จุดเริ่มต้นต่อเชื่อมกับทางพิเศษฉลองรัชบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางจตุโชติ เส้นทางผ่านพื้นที่กรุงเทพฯ และปทุมธานี โดยต้องก่อสร้างยกข้ามถนนกาญจนาภิเษก ถนนหทัยราษฎร์ และถนนลำลูกกา มีทางขึ้น-ลง 3 แห่ง ได้แก่ ทางขึ้น-ลง จตุโชติ, ทางขึ้น-ลง หทัยราษฎร์, ทางขึ้น-ลง ลำลูกกา
มีมูลค่าการลงทุนโครงการวงเงินรวม 24,060.04 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างและค่าควบคุม 20,333.23 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3,726.81 ล้านบาท โดยจะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFFIF) จำนวน 19,374 ล้านบาท และออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มอีก 5,960 ล้านบาท รวมถึงจะขอรับอุดหนุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวม 3,726.81 ล้านบาท
โดยมีพื้นที่ที่จะต้องเวนคืนประมาณ 471 ไร่ 99 ตารางวา ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3,726 ล้านบาท จะแบ่งเป็นค่าเวนคืน 2,915.59 ล้านบาท และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกผลกระทบอีก 134 หลัง วงเงินรวม 811.22 ล้านบาท กทพ.ลงนามสัญญาจ้างบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ผู้รับเหมาก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 มีระยะเวลาดำเนินการ 1,080 วัน กำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการปี 2571