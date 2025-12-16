“AOT – ออสเตรีย” ลงนาม Sister Airport Agreement พัฒนาเทคโนโลยีท่าอากาศยานไทย

AOT จับมือ ออสเตรีย ลงนาม MOU Sister Airport Agreement ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีท่าอากาศยานไทย สร้างประสบการณ์เดินทางระดับโลก
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ Flughafen Wien Aktiengesellschaft (FWAG) ซึ่งบริหารจัดการท่าอากาศยานเวียนนา (Vienna Airport) สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ AOT และ Mr. Julian Jäger ตำแหน่ง Joint Chief Executive Officer & Chief Operating Officer, FWAG ร่วมลงนามในบันทึก SAA พร้อมด้วย นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด ร่วมกับคณะผู้แทนของ AOT และคณะผู้บริหารของ FWAG เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ณ ท่าอากาศยานเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
การลงนามในบันทึก SAA ระหว่าง AOT กับ FWAG จะทำให้ AOT ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในด้านการปฏิบัติการท่าอากาศยานที่เป็นเลิศ (Airport Operational Excellency) การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) การพัฒนาให้เป็นท่าอากาศยานสีเขียว(Green Airport) และการส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ AOT ในการยกระดับท่าอากาศยาน การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานท่าอากาศยาน และการให้บริการผู้โดยสาร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเดินทาง รวมทั้งการสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย AOT เชื่อมั่นว่าการลงนามในบันทึก SAA กับ FWAG ในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน (Collaboration) และการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง (Connectivity) ที่แข็งแกร่ง และเติบโตร่วมกันในอนาคต
ทั้งนี้ AOT ได้มีการจัดทำบันทึก SAA กับผู้ประกอบการท่าอากาศยานระหว่างประเทศทั้งหมด 17 องค์กร มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศภายใต้บันทึก SAA จำนวน 21 ท่าอากาศยาน ใน 12 ประเทศ