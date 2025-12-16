ร้านค้าคนละครึ่ง พลัส รีบมา Upskill & Reskill พร้อมรับทุน 2,000 บาท สมัครด่วน ถึง 19 ธ.ค.นี้เท่านั้น

โอกาสสุดท้าย! เหลือเวลาอีกเพียง 4 วันเท่านั้น พ่อค้าแม่ค้าร้านค้าคนละครึ่ง พลัส รีบมา Upskill & Reskill ก่อนหมดเขต เรียนจบมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินสนับสนุนจากรัฐสูงสุด 2,000 บาท/ร้านค้า สมัครเรียนได้ที่ https://to.gsb.or.th/0CMIE5G
หลักสูตร Smart Finance Upskill: เสริมความรู้การเงินเพื่อร้านค้ารายย่อย
1) จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย รู้ทุกบาททุกสตางค์
2) เทคนิคทำธุรกิจต้นทุนต่ำ เข้าถึงง่าย ทำได้จริง
3) เคล็ดลับการตั้งราคาขายให้เหมาะสม
4) เข้าใจก่อนกู้ รู้ทันหนี้
หมายเหตุ
- สิทธิพิเศษสำหรับร้านค้าถุงเงินในโครงการคนละครึ่ง พลัส จำนวน 400,000 ร้านค้า
- เรียนฟรี! ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2568
- ประกาศผลร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์วันที่ 23 ธ.ค. 2568 ผ่านแอปฯ ถุงเงินและ SMS
- รับเงินในวันที่ 25 ธ.ค. 2568
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด