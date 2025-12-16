xs
ร้านค้าคนละครึ่ง พลัส รีบมา Upskill & Reskill พร้อมรับทุน 2,000 บาท สมัครด่วน ถึง 19 ธ.ค.นี้เท่านั้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โอกาสสุดท้าย! เหลือเวลาอีกเพียง 4 วันเท่านั้น พ่อค้าแม่ค้าร้านค้าคนละครึ่ง พลัส รีบมา Upskill & Reskill ก่อนหมดเขต เรียนจบมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินสนับสนุนจากรัฐสูงสุด 2,000 บาท/ร้านค้า สมัครเรียนได้ที่ https://to.gsb.or.th/0CMIE5G

หลักสูตร Smart Finance Upskill: เสริมความรู้การเงินเพื่อร้านค้ารายย่อย

1) จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย รู้ทุกบาททุกสตางค์

2) เทคนิคทำธุรกิจต้นทุนต่ำ เข้าถึงง่าย ทำได้จริง

3) เคล็ดลับการตั้งราคาขายให้เหมาะสม

4) เข้าใจก่อนกู้ รู้ทันหนี้

หมายเหตุ

- สิทธิพิเศษสำหรับร้านค้าถุงเงินในโครงการคนละครึ่ง พลัส จำนวน 400,000 ร้านค้า

- เรียนฟรี! ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2568

- ประกาศผลร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์วันที่ 23 ธ.ค. 2568 ผ่านแอปฯ ถุงเงินและ SMS

- รับเงินในวันที่ 25 ธ.ค. 2568

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
