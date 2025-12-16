เริ่มแล้ว!“เวียตเจ็ทไทยแลนด์” กลับมาให้บริการเส้นทาง“กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช” รับไฮซีซั่น

“เวียตเจ็ทไทยแลนด์” กลับมาให้บริการในเส้นทาง “กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช” ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 วันละ 2 เที่ยวบิน หนุนโครงข่ายเศรษฐกิจท่องเที่ยวใต้แข็งแรงรับช่วงไฮซีซั่น สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้!
วันที่ 15 ธันวาคม 2568 –สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ (VZ) เดินหน้าเสริมแกร่งอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ หนุนสร้างโครงข่ายเศรษฐกิจภาคใต้เติบโต ประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินตรง “กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช” (ไป-กลับ) วันละ 2 เที่ยวบิน ให้บริการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สำหรับเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช ของสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เที่ยวบินขาไป หมายเลข VZ330 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 06:10 น.
ถึงนครศรีธรรมราช เวลา 07:30 น. และเที่ยวบินหมายเลข VZ334 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 13:10 น.ถึงนครศรีธรรมราชเวลา 14:30 น.
-เที่ยวบินขากลับ หมายเลข VZ331 ออกจากนครศรีธรรมราช เวลา 08:00 น. ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 09:15 น. และเที่ยวบินหมายเลข VZ335 ออกจากนครศรีธรรมราช เวลา 15:00 น. ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 16:20 น.
นางสาว สญาดา เบญจกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กล่าวว่า "เวียตเจ็ทไทยแลนด์ให้ความสำคัญกับการดำเนินกลยุทธ์การบริหารจัดการเส้นทางบินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ กระทรวงคมนาคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อพัฒนาเส้นทางการบินให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางสายการบินฯ กลับมาให้บริการในเส้นทางบินตรง “กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - นครศรีธรรมราช” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวประจำปี
ทั้งนี้ เพื่อขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและสนับสนุนการเชื่อมต่อหมุดหมายการท่องเที่ยวสู่เมืองน่าเที่ยว รองรับโครงข่ายเศรษฐกิจใหม่ในภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งผู้โดยสารยังสามารถเชื่อมต่อกับเที่ยวบินภายในประเทศของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี ได้อีกด้วย รวมถึงการเชื่อมต่อผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังเส้นทางต่างประเทศยอดนิยมอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ทำให้การเดินทางทั้งในและต่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น”
เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาให้บริการเส้นทางนครศรีธรรมราช เวียตเจ็ทไทยแลนด์มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับผู้โดยสารจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร โดยผู้ที่ทำการจองผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ จะได้รับคะแนนสะสม Fun Coin เพิ่มเป็น 2 เท่า สำหรับเส้นทางนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2569 และสามารถเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย Fun Coin สามารถนำไปแลกรับสิทธิประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดตั๋วเครื่องบินในอัตรา 100 คะแนนต่อส่วนลด 10 บาท ส่วนลดจากบริการและสินค้าจากร้านค้าชั้นนำ รวมถึงสิทธิพิเศษประจำเดือน เพิ่มความคุ้มค่า และความเพลิดเพลินให้กับทุกการเดินทาง