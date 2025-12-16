NER คว้า CGR ระดับ 5ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องปีที่ 5 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และสินค้าปลายน้ำแผ่นยางพาราปูพื้น คุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ ระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากผลการสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568 Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2025 (CGR 2025) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 844 บริษัท ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
จากการได้รับคะแนนการประเมินในระดับ 5 ดาว หรือระดับ "ดีเลิศ" สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ NER ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน ครอบคลุมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (ESG) โดยการประเมิน CGR มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เทียบเท่าสากล ส่งเสริมความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน ภายใต้แนวคิดหลักขององค์กร “NER สร้างคุณค่าที่มากกว่ายาง” (Creating Value Beyond Rubber) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน