NER คว้า 3 รางวัลใหญ่ SET Awards 2025 ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมยางพาราไทย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER คว้า 3 รางวัลใหญ่จากเวที SET Awards 2025 ได้แก่ 1.) รางวัล Best Investor Relation Award ด้าน “การสื่อสารนักลงทุน” ดีที่สุด 2.) รางวัล Outstanding Investor Relations Awards รางวัลยกย่องบริษัทที่มี “การทำงานด้านสื่อสารนักลงทุน” ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ และ3.) รางวัล Commended Sustainability Award รางวัลยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยNER คงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าที่มากกว่ายางต่อไป
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควันยางแท่งยางผสมและสินค้าปลายน้ำแผ่นยางพาราปูพื้น คุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวว่า NER รับ3 รางวัลเกียรติยศในงาน SET Awards 2025 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งทั้ง3รางวัลสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของ NER ในอุตสาหกรรมยางพาราไทยทั้งด้านการสื่อสารกับนักลงทุนอย่างโปร่งใส,การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล,และการพัฒนาธุรกิจยางพาราที่เติบโตอย่างยั่งยืน
โดยทั้ง 3 รางวัลใหญ่ที่ได้รับ ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence คือ
1.) รางวัล Best Investor Relation Award ด้าน “การสื่อสารนักลงทุน” ดีที่สุดซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีมาตรฐานสูงสุดในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ลงทุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพที่สุด
2.) รางวัล Outstanding Investor Relations Awards เป็นรางวัลยกย่องบริษัทที่มี “การทำงานด้านสื่อสารนักลงทุน (Investor Relations: IR)” ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ
และ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence คือ
1.)รางวัล Commended Sustainability Awards เป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน (sustainable business) ในทุกมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
อีกทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารงานด้วยจริยธรรม การคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมดนี้ดำเนินควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่งและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุนและแสดงให้เห็นศักยภาพการบริหารจัดการที่โดดเด่นในทุกมิติ
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กล่าวถึงการได้รับ3รางวัลใหญ่ในครั้งนี้ว่า “ดีใจและภูมิใจมากซึ่งต้องขอบคุณทีมงานคณะผู้จัดทำ และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้เกียรติ NER ซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆ จากภาคอีสานเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรรายย่อยเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่องทุกปี ซึ่งทำให้เราได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันและทางNERจะยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อรักษามาตรฐานการทำงานที่โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต”