CPN จับมือ TEDxBangkok 2025 สร้าง “พื้นที่แห่งการสนทนา” พัฒนา “พื้นที่แห่งอนาคต”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เชื่อมโยงทุกธุรกิจทั้ง Retail-Residence-Hotel-Office ตอกย้ำบทบาท Placemaker ผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน จับมือ TEDxBangkok 2025 ภายใต้ธีม “Through the Cracks ผ่านรอยร้าว” มุ่งสร้างการตระหนักถึงปัญหาและรอยร้าวในสังคมไทย พร้อมชวนทุกคนร่วมกันมองหาทางออกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ผ่านการสร้างกิจกรรม Conversations for the Future “พื้นที่แห่งการสนทนา” เพราะทุกบทสนทนาคือจุดเริ่มต้นของการ Imagining better futures for all เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดและต่อยอดการพัฒนา “พื้นที่แห่งอนาคต” ของกรุงเทพฯ และประเทศไทย โดยมี นายณพัทธ์ จิราธิวัฒน์ Head of Project Operation - Special Projects และนางสาวปวัล จิราธิวัฒน์ Manager, Hotel Business Development บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมงาน
ภายในพื้นที่การจัดงานได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนมุมมองของคนเมือง ผ่านบทสนทนาในหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น Better Futures, Urban Life, Equality, Mental Health, Sustainability ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบคำถามชวนคิด อาทิ อีก 10 ปี อยากให้กรุงเทพเป็นแบบไหน? อยากให้มีพื้นที่แบบไหนในกรุงเทพ? ความเท่าเทียมสำหรับคุณคืออะไร? ช่วยโลกยังไงบ้าง? ล่าสุดหัวเราะดังๆ เรื่องอะไร? และอยากบอกอะไรกับตัวเองในอนาคต? คำถามเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสำรวจรอยร้าวในสังคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมุมมองต่อสังคมเมืองในปัจจุบันเพื่อหาทางก้าวผ่านไปด้วยกัน กลายเป็นพื้นที่แห่งการสนทนาสู่พื้นที่แห่งอนาคตสำหรับทุกคน
ทั้งนี้ นางสาวปวัล จิราธิวัฒน์ ร่วมวงสนทนาแชร์วิสัยทัศน์กับ ดร.วสันต์ Traffy Fondue ในหัวข้อ Conversations for Better Bangkok และคุณเกี๊ยว มังกรหยก ในหัวข้อ Conversations for the Empowerment ในหลายประเด็น อาทิ มองเห็น “รอยร้าว” อะไรในกรุงเทพฯ, จะประสาน “รอยร้าว” นั้นอย่างไร, คิดว่าจะช่วยสร้าง Better Futures อย่างไร, มองเห็น “รอยร้าว” อะไรในความเป็นผู้นำของผู้หญิง และมองเห็นโอกาสอะไรในอนาคตสำหรับผู้หญิง
นางสาวปวัล จิราธิวัฒน์ Manager, Hotel Business Development บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา หรือ ‘คุณพลอย’ ตัวแทน Next Generation Executive กล่าวถึงการสร้าง Conversations for the Future ครั้งนี้ว่า “ในนามเซ็นทรัลพัฒนา เราหวังว่า ‘พื้นที่’ แห่งนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ผู้คนมีอยู่ และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ สำหรับพลอย ‘รอยร้าว’ ในกรุงเทพฯ ไม่ใช่รอยร้าวในแง่ของ Gender หรือ Equality แต่คือ ‘รอยร้าวของโอกาสที่เท่าเทียมกัน’ มากกว่า เราจะทำอย่างไรให้คนรู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพ และสามารถขับเคลื่อนตนเองให้เติบโตขึ้นได้ จากประสบการณ์การทำงานด้าน Hotel Development ที่เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งผู้บริหารในองค์กรตั้งแต่ CEO และ CFO เป็นผู้หญิง พลอยเห็นชัดว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้าง Equality System ที่เปิดให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน โดยไม่รู้สึกว่าความเป็นผู้หญิงเป็นอุปสรรค แต่ศักยภาพที่มีต่างหากเป็นสิ่งที่องค์กรยอมรับ ซึ่งช่วยประสานรอยร้าวการเข้าถึงโอกาสได้ และเมื่อมองถึง Better Futures แม้แต่ละคนจะมีขอบเขตชีวิตต่างกัน แต่ทุกคนล้วนต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พลอยเชื่อว่าเราสามารถสร้าง Better Futures ได้ผ่าน 3 ปัจจัยสำคัญคือ 1. การมี Growth Mindset เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาธุรกิจต่อไป 2. การมี relationship ที่ดีกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ 3. การสร้างพื้นที่ Conversation อย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ จะสามารถทำให้คนเข้าใจกันมากขึ้น และพัฒนาอนาคตด้วยกันต่อไปได้”
ด้าน ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffy Fondue และนักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เปิดประเด็น Conversations for Better Bangkok ด้วยมุมมองว่า กรุงเทพฯ ก็เหมือนเมืองใหญ่ทั่วไป มีทั้งส่วนที่สวยงามและส่วนที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่สะอาดหรือพื้นที่ที่มีฝุ่น ซึ่ง ‘รอยร้าว’ สำคัญของเมืองคือ ช่องว่างระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับการเข้าถึงการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ในยุคที่ข้อมูลและความร่วมมือมีคุณค่า การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหาและดูแลพื้นที่ร่วมกันจึงเป็นวิธีสำคัญในการประสานรอยร้าวดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัย คอนโด หรือพื้นที่สาธารณะ เพราะทุกคนต่างอยากเห็นพื้นที่ของตนดีขึ้น เพียงแต่ในอดีตอาจไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนหรือควรแจ้งใคร จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อให้ประชาชนสามารถรายงานปัญหาที่พบได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวรองรับเรื่องร้องเรียนกว่า 1.6 ล้านเรื่อง ภายในระยะเวลา 3 ปี ครอบคลุม 30 จังหวัด และเข้าถึงประชากรกว่า 56% ของประเทศ รวมถึงหน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล ร้านค้า และผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้น และเชื่อมโยงไปสู่การสร้าง Better Futures ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถวางแผนและกำหนดรูปแบบชีวิตที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างสงบ การมีพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุ หรือการดูแลครอบครัว เมื่อเมืองสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายเหล่านี้ ผู้คนก็จะรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของพื้นที่ และใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในแบบที่ตนเองเลือก
ส่งท้ายด้วย นางสาวกัญญารัตน์ เกรียงไกรรัตน์ หรือคุณเกี๊ยว มังกรหยก ทายาทรุ่นที่ 3 คณะสิงโตมังกรหยกสามพราน ให้มุมมองประเด็น Conversations for the Empowerment ว่า “รอยร้าว” ที่ผู้หญิงยังต้องเผชิญในบทบาทผู้นำ โดยเฉพาะในสายอาชีพที่ผู้ชายเป็นใหญ่ คือการถูกตั้งคำถามและการไม่ได้รับการยอมรับในช่วงเริ่มต้น จากประสบการณ์ส่วนตัว การเป็นผู้หญิงที่เข้ามาสานต่อคณะสิงโตไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งในแง่ความเชื่อดั้งเดิมและการยอมรับจากผู้ใหญ่ในสังคม อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้รู้สึกว่าสังคมเริ่มใจดี และให้ความเท่าเทียมมากขึ้น รู้สึกมันง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก ซึ่งสะท้อนว่าการประสานรอยร้าวสามารถเกิดขึ้นได้จากการเปิดใจและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมควบคู่กันไป ซึ่งการเป็นผู้หญิงในบทบาทผู้นำ ‘ระบบ’ ที่ช่วยประคับประคองผู้หญิงให้เติบโต ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่อาจเริ่มจาก ระบบครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนและกำลังใจ โดยเฉพาะคุณแม่และน้องๆ ที่คอยยืนยันว่าเธอสามารถทำได้และไปต่อได้จริง ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจในการก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ และเมื่อมองไปในอนาคต คุณเกี๊ยวสะท้อนภาพของ Better Futures สำหรับผู้หญิงในสังคมไทย ว่าเกิดขึ้นได้จากความเชื่อมั่นในตัวเองและระบบสนับสนุนที่แข็งแรง พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนกล้าที่จะเป็นในแบบของตัวเอง กล้าแสดงศักยภาพ และตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพราะในวันนี้โอกาสเปิดกว้างกว่าที่เคย และผู้หญิงสามารถเติบโต ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่อนาคตที่ดีกว่าร่วมกันได้
ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนาคลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities
ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนาคลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities