JerHigh จับมือพี่จอง–คัลแลน เปิดงาน ‘ใจฟูDAY2’ สร้างสังคมแห่งความสุขเพื่อคนรักน้องหมา

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ทฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ JerHigh ขนมสุนัขอันดับ 1 ของไทย จัดงาน “JerHigh ใจฟูDAY2” เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจของน้องหมา ควบคู่กับการสร้างความสุขให้กับครอบครัวคนรักสุนัข ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยคุณภาพระดับ Human Grade ทั้งด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีสองพรีเซ็นเตอร์คู่ซี้ พี่จอง–คัลแลน ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม ความอบอุ่นอย่างใกล้ชิด
นายกิติศักดิ์ ลิ้มอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ทฟู้ด จำกัด เปิดเผยว่า งาน JerHigh ใจฟูDAY2 เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา โดยตั้งใจสร้างพื้นที่แห่งความสุขที่ช่วยเชื่อมความผูกพันระหว่างครอบครัวและน้องหมาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมขับเคลื่อนแนวคิดการสร้าง Pet Community & Ecosystem ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงไทย ผ่านกิจกรรมที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงในชีวิตประจำวัน
JerHigh ยังคงยกระดับมาตรฐานการผลิตในระดับ Human Grade คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเทียบเท่าอาหารมนุษย์ พัฒนาสูตรที่ทั้งอร่อย มีโปรตีนสูง ช่วยบำรุงสุขภาพ และปราศจากสารปรุงแต่งสังเคราะห์ เพื่อให้ขนม JerHigh เป็น “รางวัลแห่งความรัก” ที่ทุกบ้านสามารถมอบให้น้องหมาได้อย่างมั่นใจในทุกวัน
ด้าน พี่จอง–คัลแลน กล่าวถึงการกลับมาร่วมงานอีกครั้งว่า “ดีใจมากที่ได้กลับมาสร้างความสุขร่วมกับทุกคนอีกครั้งครับ งานนี้ทำให้เห็นชัดเลยว่า เมื่อน้องหมามีสุขภาพดีและมีความสุข เจ้าของก็มีความสุขไปพร้อมกัน”
ภายในงานเปิดโอกาสให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นและผ่อนคลาย ณ The Forestias ผ่านกิจกรรม H.A.P.P.Y Journey ซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจของน้องหมา ควบคู่กับการสร้างความสุขและความผูกพันให้ครอบครัว ทั้งการเดินเล่น ออกกำลังกายเบา ๆ และเรียนรู้การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงจากผู้เชี่ยวชาญ บรรยากาศตลอดงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และโมเมนต์ใจฟูที่เกิดขึ้นจริงระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง
จากความสำเร็จของงาน JerHigh ใจฟูDAY ในปีแรก สู่การต่อยอดในปีนี้ แบรนด์ตั้งเป้าสร้างสังคมคนรักสัตว์เลี้ยงที่เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่า 'สุขภาพที่ดีของน้องหมา คือจุดเริ่มต้นของความสุขในทุกครอบครัว'