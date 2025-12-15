โบลท์ (Bolt) ร่วมกับ IPSOS เผยผลสำรวจล่าสุด ชี้บริการเรียกรถผ่านแอปฯ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางยามค่ำคืน

บริการเรียกรถผ่านแอปฯ กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบขนส่งในประเทศไทย ช่วยให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ทำงานกะดึก เดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจตลอด 24 ชั่วโมง
ผลสำรวจ Night-Time Mobility Survey โดย โบลท์ (Bolt) ร่วมกับ IPSOS พบว่า 60% ของผู้ใช้ชาวไทย ใช้บริการเรียกรถผ่านแอปฯ สัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่า และกว่า 21% ใช้งานเป็นประจำทุกวัน สะท้อนให้เห็นว่าบริการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกด้านความสะดวกสบายเท่านั้น แต่กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเดินทางที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯและในเมืองใหญ่ทั่วประเทศ
ในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายสิบล้านคนต่อปี ความต้องการในระบบการเดินทางที่ปลอดภัย เข้าถึงง่าย และน่าเชื่อถือในช่วงเวลากลางคืนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว และร้านอาหาร ที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ทำให้บริการเรียกรถผ่านแอปฯ กลายเป็นทางเลือกหลักในการเดินทางหลังช่วงเวลาที่ขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการ
แม้ปัจจัยด้านความสะดวก (81%) และความคุ้มค่า (46%) ยังคงเป็นเหตุผลหลักในการเลือกใช้บริการ แต่ผลสำรวจพบว่า 1 ใน 3 ของผู้ใช้งาน หรือ 30% ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก
ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการแสดงให้เห็นว่า
•63% เลือกใช้บริการเมื่อเดินทางตอนกลางคืน หรือเดินทางในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย
•52% ใช้บริการเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าหรือหลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
•33% ใช้บริการเมื่อรู้สึกไม่มั่นใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่น
ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าบริการเรียกรถผ่านแอปฯ กลายมาเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน สนับสนุนการเดินทางอย่างรับผิดชอบ และช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยยามค่ำคืน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์เมืองและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ในด้านความปลอดภัยพบว่า 92% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้บริการเพื่อให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ขณะที่ 96% เชื่อว่าบริการเรียกรถผ่านแอปฯ มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ และ 21% มองว่าบริการนี้ช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางที่ปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน
นายณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โบลท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “การเดินทางช่วงกลางคืนในกรุงเทพฯ ต้องอาศัยระบบขนส่งที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ตลอดเวลา บริการเรียกรถผ่านแอปฯ ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกที่สะดวก แต่ยังช่วยสนับสนุนการเดินทางอย่างรับผิดชอบ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และทำให้เมืองปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน”
ปัจจุบัน โบลท์ให้บริการในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมนำประสบการณ์ระดับสากลด้านการพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ และมีประสิทธิภาพ มาปรับใช้ในประเทศไทย ในช่วงที่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจยามค่ำคืนของไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว โบลท์ยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อยกระดับระบบขนส่งผู้โดยสารสาธารณะและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองอย่างยั่งยืน