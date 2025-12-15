MEA มอบเสาไฟฟ้าปลดระวาง 1,020 ต้น หนุน “MEA's Model" ปักแนวป้องกันชายฝั่ง พร้อมรวมพลังปลูกป่าชายเลนส่งมอบต้นโกงกาง 1,100 ต้น

นายคมกริช สาคริก ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และส่งมอบเสาไฟฟ้าปลดระวาง โดยมี นาวาโท วีรศักดิ์ แก้วสว่าง รองผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2568 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการส่งมอบเสาไฟฟ้าปลดระวางจำนวน 1,020 ต้น เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และนำทัพพนักงานจิตอาสาร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศ ปลูกต้นโกงกาง จำนวน 1,100 ต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลนที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ รวมถึงเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรมในครั้งนี้ พนักงาน MEA มาร่วมพลังแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนซึ่งเป็นปราการธรรมชาติที่สำคัญในการป้องกันแผ่นดินหายจากการถูกกัดเซาะของคลื่นทะเล พร้อมทั้งนำ MEA's Model มาประยุกต์ใช้เพื่อความยั่งยืน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์ป่าและดิน นอกจากนี้ยังมีการส่งมอบ "เสาไฟฟ้าปลดระวาง" ที่มีความแข็งแรงทนทาน จำนวน 1,020 ต้น เพื่อนำไปปักเป็นแนวชะลอคลื่นตามแนวทาง MEA's Model "การนำเสาไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ โดยเสาเหล่านี้จะทำหน้าที่เสมือนกำแพงช่วยลดความรุนแรงของคลื่นก่อนกระทบฝั่ง ช่วยชะลอการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยรักษาพื้นที่ป่าชายเลน แต่ยังช่วยปกป้องที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ อีกด้วย
นอกจากนี้ กิจกรรมการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลนในวันนี้ ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและระบบนิเวศทางทะเลแบบองค์รวม ซึ่ง MEA มุ่งหวังให้กิจกรรมนี้ช่วยปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน