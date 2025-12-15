“โอเรียนทอล พริ้นเซส” เดินหน้าสู่ความงามที่ยั่งยืน จับมือ “SCGC” พัฒนาฝาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจากพลาสติกรีไซเคิล

โอเรียนทอล พริ้นเซส แบรนด์ความงามชั้นนำของไทย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากศาสตร์แห่งดินแดนตะวันออกมากว่า 35 ปี ตอกย้ำแนวคิด “ความงามที่แท้จริง” ไม่ใช่เพียงภายนอก แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อโลก พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Clean Beauty โดยใช้เทคโนโลยีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติดินแดนตะวันออก ผ่านกระบวนการวิจัยที่พัฒนาได้สูตรลิขสิทธิ์เฉพาะที่ให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้ พร้อมให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีจริยธรรมตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน พัฒนาฝาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก จากนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR Resin) ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER™ ที่ผ่านการรับรองจาก Global Recycled Standard (GRS) สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ นำมาผลิตฝาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม Home Fragrance ภายใต้ซีรีส์ “Rhythms of Nature” โดยยังคงความงามของสีและได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เดิม เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ขับเคลื่อนความงามรักษ์โลก เปลี่ยนทุกที่เป็นความหอมละมุนพร้อมห่วงใยสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายด้าน ESG ของ SCGC ในการนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 500,000 ตันต่อปี ภายในปี 2573
สำหรับการนำพลาสติกใช้แล้วมารีไซเคิลผลิตเป็นฝาบรรจุภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR Resin) ของโอเรียนทอล พริ้นเซส ในครั้งนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Home Fragrance ซีรีส์ “Rhythms of Nature” ทั้ง 14 รายการ ได้แก่ Rhythms of Nature Linen Mist ผลิตภัณฑ์ฉีดผ้าหอมจำนวน 6 SKUs, Rhythms of Nature Lingerie Mist สเปรย์ฉีดชุดชั้นในจำนวน 2 SKUs, Rhythms of Nature Ambient Mist สเปรย์ฉีดห้อง 4 SKUs, Rhythms of Nature Kitchen Mist 1 SKU สเปร์น้ำหอมสำหรับห้องครัว และ Rhythms of Nature Pillow Mist สเปรย์ฉีดหมอน 1 SKU
โอเรียนทอล พริ้นเซส ยืนหนึ่งเรื่องผลิตภัณฑ์ความหอม ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้กล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษ FSC มาตั้งแต่ปี 2563 และไม่ทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ (We Never Test on Animals) พร้อมการันตีความพึงพอใจของผู้ใช้ด้วยนโยบาย “ไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน 14 วัน”