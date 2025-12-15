ปีใหม่นี้ยิ่งอบอุ่น … กฟผ. ส่งสุขใหญ่ ชวนคนไทยใส่ใจรักษ์โลก มอบ 3 แคมเปญ “ส่วนลดเบอร์ 5-ชาร์จอีวีคนละครึ่ง-ลดที่พักเขื่อน”

เมื่อเทศกาลปีใหม่ใกล้เข้ามา บรรยากาศแห่งความสุขและความอบอุ่นเริ่มโอบล้อมทุกบ้าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขรับปีใหม่ 2569 ผ่าน 3 แคมเปญพิเศษในสไตล์รักษ์โลก ที่ทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการเดินทางแบบไร้คาร์บอน และสนับสนุนการท่องเที่ยวธรรมชาติ เพื่อให้คนไทยใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีความสุขตลอดปีใหม่ที่กำลังมาถึง
งานเปิดตัวจัดขึ้นอย่างอบอุ่น กฟผ. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 12 ราย เพื่อผลักดันการใช้ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ให้เข้าถึงคนไทยมากขึ้น ตามนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐ
แคมเปญแรก : “ของขวัญเบอร์ 5 แทนคำขอบคุณที่รัก(ษ์)กัน”
ของขวัญชิ้นแรกที่ กฟผ. ตั้งใจมอบ คือ ส่วนลดผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 วันละ 1,000 สิทธิ์ เป็นเวลา 30 วัน รวม 30,000 สิทธิ์ เพื่อชวนทุกครอบครัวประหยัดพลังงานตั้งแต่ต้นปี แบ่งเป็นส่วนลด 300 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป วันละ 800 สิทธิ์ และส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป วันละ 200 สิทธิ์
กดรับสิทธิ์ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ กฟผ. ยืนยันตัวตนด้วย Thai ID และนำไปใช้ซื้อสินค้าที่ห้างและร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการภายใน 48 ชั่วโมง โดยใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 – 15 มกราคม 2569
แคมเปญที่ 2 : “ ชาร์จใจ ชาร์จไฟ คนละครึ่งไปกับ EleXA “
ของขวัญสำหรับนักเดินทางยุคคาร์บอนต่ำ กฟผ. มอบคูปองส่วนลดค่าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าคนละครึ่งที่สถานี EleX by EGAT ที่มีอยู่ 305 สถานีทั่วประเทศ มูลค่าสูงสุด 150 บาท (จำกัด 1 คน / 1 สิทธิ์) รวม 30,000 สิทธิ์
สามารถกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน EleXA ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ธันวาคม 2568 โดยคูปองมีอายุ 180 วัน หลังจากกดรับสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ใช้รถไฟฟ้า(อีวี)รายใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการ EleXA และลูกค้าเดิมที่อยากกลับมาเติมความประทับใจกับการชาร์จไฟที่สะดวกและปลอดภัย
แคมเปญที่ 3 : “เติมพลังชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ”
สำหรับคนที่อยากหลบความวุ่นวายไปสัมผัสอากาศดี ๆ กฟผ. มอบคูปองส่วนลดการเข้าพักบ้านพักเขื่อน กฟผ. ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งเขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
ต่อที่ 1 รับคูปองส่วนลดเครื่องดื่มคุณสายชลมูลค่า 150 บาท และส่วนลดผลิตภัณฑ์ชุมชนคนละครึ่งมูลค่าสูงสุด 150 บาท รวม 2,500 สิทธิ์ และเมื่อเข้าใช้บริการบ้านพักในเขื่อน กฟผ. ทั้ง 8 แห่ง และร้านอาหารของ กฟผ. มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 – 15 มกราคม 2569 ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับคูปองส่วนลดค่าที่พักครั้งถัดไป ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2569 รวม 2,500 สิทธิ์ แบ่งเป็นมูลค่า 500 บาท จำนวน 2,000 สิทธิ์ และมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 500 สิทธิ์
ต่อที่ 2 ผู้เข้าพักบ้านครินทร์ เขื่อนศรีนครินทร์ รับส่วนลดเพิ่ม 3,000 บาท สำหรับเข้าพักครั้งถัดไป ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2569 จำนวน 100 สิทธิ์
สำหรับแคมเปญ “ของขวัญเบอร์ 5 แทนคำขอบคุณที่รัก(ษ์)กัน” ซึ่งมอบส่วนลดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 วันละ 1,000 สิทธิ์ เป็นเวลา 30 วัน จะเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยมือถือพร้อมกันทุกวัน เวลา 11.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึง 13 มกราคม 2569 จำกัด 1 คนต่อ1 สิทธิ์ และต้องใช้สิทธิ์ภายใน 48 ชั่วโมง หากเกินกำหนดสิทธิ์จะหมดอายุทันที โดยสิทธิ์ที่ถูกยกเลิกหรือหากมีสิทธิ์ที่เหลือในแต่ละวันจะถูกนำไปสมทบในวันเสาร์และอาทิตย์แทน
ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดเบอร์ 5 ได้ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านและร้านค้าออนไลน์ที่เข้าร่วม ประกอบด้วย เพาเวอร์ บาย , โฮมโปร ,เมกาโฮม, เดอะมอลล์ , สยามพารากอน , EMPORIUM,ไทวัสดุ ,บีเอ็นบี โฮม , ฮาร์ดแวร์เฮาส์ ,ดูโฮม ,โกลบอลเฮ้าส์ ,ร้าน NOC NOC และร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด
สำหรับผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ยอดฮิตที่มียอดการซื้อสูงสุด 5 อันดับแรกในกิจกรรมครั้งที่แล้ว คือ พัดลม คิดเป็น 28% เครื่องทำน้ำอุ่น 21% เครื่องซักผ้า 15% เครื่องปรับอากาศ 12% และตู้เย็น 10%
กฟผ. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ปี 2569 ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย สนับสนุนการเดินทางอย่างปลอดภัยไร้คาร์บอน และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อให้ช่วงปีใหม่นี้เต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และพลังงานดี ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
