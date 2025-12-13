โก โฮลเซลล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เคียงข้าง “หาดใหญ่” ในทุกสถานการณ์ รวมทุกพลังน้ำใจ หลั่งไหลช่วยเหลือ-ฟื้นฟู #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ในมหาอุทกภัยที่ถาโถมภาคใต้ในหลายจังหวัด รวมถึงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้ยืนหยัดเคียงข้างชุมชนจนถึงปัจจุบัน สะท้อนบทบาทขององค์กรที่ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบให้คนในพื้นที่ แต่ยังเป็น “ส่วนหนึ่งของชุมชน” ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้ในช่วงเวลาวิกฤติ
นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจเซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ประเทศไทย กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น โก โฮลเซลล์ ได้ระดมสรรพกำลังทุกด้าน รวมถึงได้น้ำใจจากพันธมิตรทางธุรกิจ และพลังจากเครือเซ็นทรัล มาร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตั้งแต่ช่วงสถานการณ์วิกฤติและช่วงระยะฟื้นฟูในปัจจุบัน เพื่อส่งกำลังใจให้ทุกคนลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง โดยมี โก โฮลเซลล์ สาขาหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลาง นำทุกความช่วยเหลือในหลายรูปแบบส่งต่อยังพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
• เสริมกำลังชีวิตระยะเร่งด่วน
o ระดมพลังเพื่อนพนักงานทำ ถุงยังชีพ ที่ประกอบด้วย สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ของใช้จำเป็น พร้อมส่งนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย
o เปิดพื้นที่ ให้ประชาชน ชาร์จแบตโทรศัพท์ฟรี เพื่อเชื่อมต่อกับครอบครัวในช่วงไฟฟ้าดับยาว—กลายเป็นศูนย์สื่อสารชั่วคราวของชุมชน
o สนับสนุน รถเข็น 20 คัน ให้ศูนย์พักพิง ม.อ. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลำเลียงสิ่งของและอำนวยการช่วยเหลือ
o สนับสนุน น้ำ ให้ชุมชนที่ขาดแคลน อาทิ ชุมชนคอหงส์
o สนับสนุนรถรับ-ส่ง ประชาชน
• ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ส่งต่ออาหารและความห่วงใย
o ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านผลไม้ เกษตรกร ที่ขอส่งกำลังใจให้ชาวหาดใหญ่ ผ่าน โก โฮลเซลล์ ด้วย ผลไม้สดจากสวน ไม่ว่าจะเป็น แตงโม ส้มเขียวหวาน กล้วยหอม และผลไม้อื่นๆ รวมกว่า 7 ตันภายใต้โครงการ “ผลไม้สดจากใจชาวสวน” โดยมอบให้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กรมกิจการผู้สูงอายุ และมอบผ่านแรงงานจังหวัดสงขลา
o ผู้ผลิต–ซัพพลายเออร์ พร้อมรวมพลัง เสริมความแข็งแกร่งระบบซัพพลายเชนให้ทำงานได้แม้ในภาวะวิกฤติ ทำให้ โก โฮลเซลล์ ยังคงยืนหยัดเป็น แหล่งจำหน่ายสินค้าที่ประชาชนเข้าถึงได้ อีกทั้งยังจัดสินค้าราคาพิเศษขึ้นโดยเฉพาะ
• เป็นที่ตั้งครัวกลางในภาวะฉุกเฉิน
o ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศบภ.สสน.นทพ.) เปิด “ครัวสนาม” ผลิตอาหารปรุงสุก วันละกว่า 1,000 กล่อง โดยร่วมบริจาควัตถุดิบคุณภาพ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุงต่างๆ จากแบรนด์ A CHOICE ให้ครัวสนามได้นำไปใช้ประกอบอาหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารและผู้ประสบภัย
• ฟื้นเมืองหลังน้ำลด
o ร่วมฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ในหลายชุมชน โดยพนักงาน โก โฮลเซลล์ ช่วยกันทำความสะอาด ฟื้นฟูบ้านเรือน ถนน ร้านค้า ขับเคลื่อนให้เมืองกลับเข้าสู่สภาวะปกติเร็วที่สุด
o ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูตลาดนัดกิมหยง กับ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ด้วยกิจกรรมทำความสะอาด ช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
o ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ ลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านโชห่วยมากว่า 200 ร้าน ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก พร้อมมอบชุดทำความสะอาด ที่เป็นอุปกรณ์จำเป็นต่อการฟื้นฟู เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกลับมาลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้ง
“ในการดำเนินธุรกิจ สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือ การอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการในทุกสถานการณ์อย่างจริงใจ โดยเฉพาะในเวลาที่พวกเขาประสบภัยที่ไม่คาดคิด ตั้งหลักไม่ทัน เราไม่ลังเลที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือในทันทีและทุกหนทางที่สามารถทำได้ โก โฮลเซลล์ ขอเป็นกำลังใจให้ชาวหาดใหญ่ทุกคน เราจะผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน” นายริคาร์โด้ กล่าวทิ้งท้าย