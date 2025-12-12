“นารากรุ๊ป” ส่ง ‘โค ลิมิเต็ด’ บุกเกาะเซบู รุกไทยพรีเมียมสตรีทฟู้ดเป้าโต 100%ปี 69

นารา กรุ๊ป (NARA GROUP) ผู้นำธุรกิจเครือร้านอาหารไทยพรีเมียม เดินหน้ารุกขยายตลาดโลก ส่งร้านอาหารไทยพรีเมียมสตรีทฟู้ด แบรนด์ โค ลิมิเต็ด (CO LIMITED )ลุยเปิดแฟรนไชส์ต่างประเทศแห่งแรกที่เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมตั้งเป้าขยายสาขาทั้งในไทย และต่างประเทศ ผลักดันยอดขายรวมโตทะลุ 100% ภายในปี 2569 พร้อมปั้นแบรนด์ โค ลิมิเต็ด สู่การเป็น “Leader of eat local go global”
‘โค ลิมิเต็ด’ แบรนด์ร้านอาหารในเครือ NARA GROUP ภายใต้การบริหารของสองผู้ร่วมก่อตั้ง นราวดี ศรีกาญจนาและสิริโสภา จุลเสวก เจ้าของร้านอาหารไทยพรีเมียมอย่างนาราไทย คูซีน โดยร้านอาหาร ‘โค ลิมิเต็ด’ เป็นการร่วมลงทุนกับ พลพัฒน์ อัศวะประภา (หมู ASAVA) ดีไซเนอร์ชั้นนำ ภายใต้บริษัทโค รุ่งเรือง เพื่อสร้างมิติใหม่แห่งสีสันให้กับร้านอาหารสตรีทฟู้ดของไทย ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Thai Premium Street Food Destination”
นางสาวนราวดี ศรีกาญจนา ประธานกรรมการบริหารนารา กรุ๊ป กล่าวว่า สำหรับ ‘โค ลิมิเต็ด’ เปิดบริการมา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2563 มีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง และได้รับกระแสตอบรับอย่างดีในกรุงเทพฯ จนกลายเป็นหนึ่งในร้านอาหารแบรนด์ไทยพรีเมียมสตรีทฟู้ดชั้นนำ ทำรายได้รวมคิดเป็นกว่า 30% ของยอดรวมทั้งเครือ NARA GROUP ในปี 2567
สำหรับ โค ลิมิเต็ด เป็นแบรนด์ร้านอาหารไทย แบรนด์ที่ 4 ในเครือนารากรุ๊ป ที่ไปเปิดสาขาต่างประเทศต่อจาก นาราไทย คูซีน เลดี้ นารา อภินารา โดยประเดิมสาขาแห่งแรกที่ เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองท่องเที่ยวที่มีผู้เยือนกว่า5.2 ล้านคนต่อปี พร้อมวางแผนขยายสาขาอีก 4 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยโมเดลทั้ง Full-Scale และ Compact Scale เพื่อเข้าถึงกลุ่มGen Y และ Gen Zซึ่งเป็นกำลังหลักของตลาดอาหารยุคใหม่ รวมถึงการแตกแบรนด์ใหม่เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าในปีหน้า
นายพลพัฒน์” กล่าวว่า โค ลิมิเต็ด เป็นการยกระดับอาหารสตรีทฟู้ดของไทยที่มีความแตกต่างและโดดเด่นเจ้าแรก ด้วยการเน้นคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียม แต่คงรสชาติอาหารพื้นถิ่นจัดจ้าน บริการแบบมืออาชีพ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้สนุก ตอบโจทย์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน ที่สำคัญคือการยกบรรยากาศริมทางที่คุ้นตามาตกแต่งร้านซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้า โดยมีสาขาแรกอยู่ที่โครงการเวลา หลังสวน ซึ่งปัจจุบันร้านโค ลิมิเต็ด กลายเป็น Destination ร้านอาหารไทยพรีเมียมสตรีทฟู้ดเป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและต่างชาติ
สำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน ได้แก่ เนื้อย่างพรีเมียมเสิร์ฟแจ่วอีสาน ลิ้นวัวย่างไข่แดงดอง และซีรีส์สุดฮอต ‘Baked Seafood Claypot หรืออบวุ้นเส้นไข่ปูในหม้อทองเหลืองพ่นไฟ ถือเป็นเมนูไฮไลท์ที่ครองใจลูกค้า ภายใน 2 ปี ทำยอดขายรวมกว่า60 ล้านบาท
“โค ลิมิเต็ด” ไม่เพียงสร้างประสบการณ์การกินอย่างสนุก ในบรรยากาศร้านที่มีสไตล์เปี่ยมด้วยสีสัน แต่ยังพร้อมก้าวสู่การเป็น “Leader of eat local go global” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของ NARA GROUP ในฐานะผู้นำแบรนด์ร้านอาหารไทยพรีเมียม มุ่งต่อยอดความสำเร็จในระดับสากล และร่วมผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก หนึ่งใน ‘Soft Power’ อันทรงพลังเพื่อให้คนไทยได้ภาคภูมิใจร่วมกัน
ปัจจุบัน ‘นารา กรุ๊ป’ มีแบรนด์ร้านอาหารชั้นนำในเครือ รวม 10 แบรนด์ ได้แก่ นาราไทย คูซีน อภินารา เลดี้นารา อั้งม๊อ โคลิมิเต็ด บ้านนอกเข้ากรุง มาดามแม่ El Mecado แอนคั่วไก่ และหมี่บ้านเอง มีสาขาทั้งหมดกว่า 68 สาขาทั่วโลก ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย ไต้หวัน ฮ่องกง ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ เมียนมา อินเดีย และ ดูไบ