คณะวิจัยทีมแพทย์จุฬาค้นพบ L34 – โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่ ใช้รักษาสุขภาพลำไส้คนไทย

คณะวิจัยของ ศ.ดร.สมหญิง ธัมวาสร และ รศ.ดร.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการคัดแยกสายพันธุ์จากลำไส้ของคนไทย สู่ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก Prometa L34 สายพันธุ์ใหม่ ที่พัฒนาจากงานวิจัยโดยหมอไทย เพื่อสุขภาพของคนไทยโดยเฉพาะ
นายชนวิน เต็งอำนวย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทฯมีพันธกิจกับคณะวิจัยของ ศ.ดร.สมหญิง ธัมวาสร และ รศ.ดร.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาโพรไบโอติก มายาวนาน และในโอกาสก้าวสู่ปี 60 ของกลุ่มบริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและเป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์คุณภาพของไทย ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไทย ขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพที่มีงานวิจัยรองรับ ส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โดยล่าสุดคณะวิจัยทีมศ.ดร.สมหญิง ธัมวาสร และ รศ.ดร.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดแยกสายพันธุ์จากลำไส้ของคนไทย และค้นพบ โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่ “GREATER Prometa L34" เพื่อสุขภาพลำไส้ของคนไทย ดังกล่าว ดังนั้นบริษัทได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนี้ ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นสายพันธุ์ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อคนไทย มีจุดแข็งที่คุณภาพของเชื้อซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตการรับประทานอาหารและสุขภาพลำไส้ของคนไทยโดยเฉพาะนั่นเอง
" เราเชื่อมั่นว่า PROMETA จะเป็นตัวหลักสำคัญในการดูแลสุขภาพจากภายในอย่างยั่งยืน และสอดรับกับเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทย และก้าวสู่ปีที่ 60 อย่างมั่นคงด้วยนวัตกรรมที่มีรากฐานจากวิทยาศาสตร์ครับ " นายชนวิน กล่าวในตอนท้าย