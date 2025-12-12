OR เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เสริมทักษะให้เยาวชนใน “OR Seeding the Future ASEAN Camp 2025”

ด้วยความมุ่งมั่นส่งเสริม Living Community ระดับสากล ผ่านการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ “คนรุ่นใหม่” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาสังคม ล่าสุด OR เปิดตัวอีกหนึ่งโครงการดี ๆ “OR Seeding the Future ASEAN Camp 2025” อย่างเป็นทางการ เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนไฟแรงจาก 4 ประเทศอาเซียน รวมกว่า 50 คน ตลอด 6 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 23–28 พฤศจิกายน 2568
โดยโครงการ OR Seeding the Future ASEAN Camp 2025 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลองคิด ลองทำ และค้นพบศักยภาพของตัวเอง พร้อมสร้างมิตรภาพข้ามวัฒนธรรม และกลับไปพร้อมพลังใจ ความมั่นใจ และไอเดียที่ต่อยอดใช้ในชีวิตจริง