“สุภกิต เจียรวนนท์” นำทัพซีพีร่วมพิธีเปิดซีเกมส์ หนุนกีฬาไทยเป็น Soft Power–ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

มหกรรมกีฬา SEA Games และ ASEAN Para Games 2025 เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม “WE ARE ONE – ความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาค” ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความร่วมมือของประชาคมอาเซียน โดยประเทศไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามกว่า 12,000 คน จาก 11 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม ซึ่งต่างพร้อมใจกันมาร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาที่ทรงพลังที่สุดของภูมิภาค ทั้งด้านกีฬา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ประเทศ ในโอกาสสำคัญนี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมต้อนรับคณะนักกีฬาจากทุกประเทศ และสะท้อนบทบาทของภาคเอกชนไทยที่ยืนเคียงข้างภาครัฐในการจัดงานระดับนานาชาติ ด้วยความพร้อมของระบบสนับสนุนที่ครอบคลุมทั้งด้านอาหาร เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการสื่อสาร การถ่ายทอดสด บริการทางการเงินอัจฉริยะ ไปจนถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายเมืองหลักของประเทศ ผ่านการมีส่วนร่วมของบริษัทในเครือ ได้แก่ CPF, CP ALL, CP Axtra, True Corporation, TrueVisions, TrueMoney และ Amaze Super App การสนับสนุนเหล่านี้ช่วยเสริมศักยภาพการเป็นเจ้าภาพของไทยให้โดดเด่นในสายตาประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการของภาครัฐ–เอกชนในการขับเคลื่อนกีฬาเป็น “พลัง Soft Power” และ “พลังเศรษฐกิจ” ที่สร้างประโยชน์ได้จริงทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ไม่ใช่เพียงการแข่งขันกีฬา แต่คือเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยแสดงศักยภาพทั้งด้านการจัดงาน ด้านกีฬา และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เครือซีพีและบริษัทในเครือมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนภาครัฐในการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์นี้ และขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมชม–ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของทั้งประเทศ”
มหกรรมกีฬาในปีนี้ถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งใน “จุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ” ของภูมิภาค โดยจากการประเมินของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท และสร้างการจ้างงานใหม่กว่า 12,000–14,000 อัตรา ในอุตสาหกรรมบริการ โรงแรม การเดินทาง ร้านอาหาร งานอีเวนต์ และสปอร์ตทัวริซึม ขณะที่นักกีฬาและผู้ติดตามจากต่างประเทศยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในหลายจังหวัดที่เป็นสนามแข่งขัน
สำหรับมหกรรมกีฬาครั้งสำคัญนี้ เครือซีพีและบริษัทในเครือได้สนับสนุนครบมิติ ตั้งแต่สนามแข่งขัน อาหาร โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ถึงความยั่งยืน ในฐานะ Group Main Sponsor ขยายออกไปในหลายมิติ อาทิ CPF สนับสนุนอาหารคุณภาพ เพื่อเป็นพลังให้คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำสนาม CP ALL และ 7-Eleven สร้างกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายทั่วประเทศ ผ่านแคมเปญ “เซเว่นชวนเชียร์สุดใจ ทีมไทยแลนด์” CP Axtra ต่อยอดความมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่าน “AXTRA Cheer Zone” และกิจกรรม Green SEA Games สนามปลอดขยะ True Corporation ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วย True 5G และโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกว่า 130 จุด เพื่อรองรับการถ่ายทอดสด การทำงานของสื่อมวลชน และประสบการณ์ดิจิทัลของผู้ชม TrueVisions NOW ถ่ายทอดการแข่งขันซีเกมส์ให้คนไทยชมฟรีทั่วประเทศ TrueMoney รองรับการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด ช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนสะดวก ปลอดภัยขึ้น Amaze Super App กระตุ้นธุรกรรมออนไลน์ พร้อมมอบ Amaze Point ให้ทัพนักกีฬาไทยกว่า 1,000,000 พอยต์
บทบาทการสนับสนุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในมหกรรมกีฬาครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่า กีฬาไม่ใช่เพียงการแข่งขัน แต่คือ “แพลตฟอร์มสร้างอนาคตประเทศ” ผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อาหารคุณภาพ การจ้างงาน การท่องเที่ยว และ Soft Power เชื่อมไทยสู่เวทีอาเซียนและโลก เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมรับชม และส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในซีเกมส์ครั้งนี้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศไทยบนเวทีภูมิภาคอีกครั้ง