V.One Tower ไอคอนสำนักงานให้เช่าระดับพรีเมียมแห่งใหม่ใจกลางพระราม 9

พื้นที่พระราม 9 ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องในฐานะย่านธุรกิจใหม่ของกรุงเทพฯ (New CBD) สะท้อนผ่านการขยายตัวของอาคารสำนักงานและโครงการเชิงพาณิชย์หลากหลายแห่ง บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด มองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง จึงได้พัฒนาโครงการ V.One Tower ไอคอนสำนักงานให้เช่าแห่งใหม่ใจกลางพระราม 9 ตั้งอยู่ระหว่างแยก อ.ส.ม.ท. และแยกผังเมือง ใกล้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งถูกวางเป้าหมายให้ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่อย่างแท้จริง ทั้งด้านคุณภาพ พื้นที่ใช้งาน และประสบการณ์ของคนทำงานยุคดิจิทัล
เทรนด์โลกชี้การทำงานในออฟฟิศกลับมาพร้อมกับการยกระดับประสบการณ์ข้อมูลจากการสำรวจ 2025 Asia Pacific Office Occupier Survey โดย CBRE ชี้ให้เห็นว่า ผู้เช่าพื้นที่สำนักงานในเอเชียแปซิฟิกหันกลับมาใช้พื้นที่ออฟฟิศทำงานมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ทำงานที่ยกระดับประสบการณ์ของพนักงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นอันดับแรก V.One Tower จึงเข้ามาตอบโจทย์เทรนด์ด้านนี้โดยตรง
อาคารสำนักงานที่ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่
นางสาววีณา ไชยวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดสำนักงานให้เช่าใจกลางเมืองบนพื้นที่พระราม 9 แม้จะมีอาคารขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่ยังขาดโครงการที่ผสานคุณภาพระดับพรีเมียมเข้ากับประสบการณ์ใช้งานที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น
“เราเห็นช่องว่างระหว่างอาคารขนาดใหญ่ที่มักมีโครงสร้างการใช้งานซับซ้อน กับความต้องการของผู้เช่าที่ต้องการพื้นที่ที่เข้าถึงง่าย ปรับเปลี่ยนได้ และรองรับการเติบโตขององค์กรในระยะยาว V.One Tower จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว หัวใจสำคัญของอาคารสำนักงานอยู่ที่การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้รับประสบการณ์การทำงานที่ดีขึ้น V.One Tower จึงถูกออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้เช่าและผู้ติดต่อตั้งแต่ก้าวแรก ด้วยองค์ประกอบหลายด้าน ได้แก่ การดึงแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในพื้นที่สำนักงาน พื้นที่เปิดโล่งที่ช่วยสร้างความโปร่งสบาย การสัญจรภายในอาคารที่ไม่ซับซ้อน ลดความสับสนของผู้ใช้งาน รวมถึงฟังก์ชันและพื้นที่ที่ยืดหยุ่น ปรับขนาดได้ตามการเติบโตขององค์กร
“เป้าหมายของเราคือ ทำให้อาคารสำนักงานเป็นมากกว่าสถานที่ทำงาน แต่เป็นพื้นที่ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นประสบการณ์ที่ดีของผู้เช่าและผู้มาติดต่อ เราเน้นย้ำให้ผู้ใช้งานต้องได้รับความสะดวกสบาย และความคล่องตัวในการทำงานที่หลายอาคารขนาดใหญ่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน”
บทใหม่ของมาตรฐานสำนักงานย่านพระราม 9
V.One Tower จะเป็นบทใหม่ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานของอาคารสำนักงานในโซนพระราม 9 โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรที่ต้องการคุณภาพระดับพรีเมียม พร้อมระบบการใช้งานที่เป็นมิตรและไม่ซับซ้อน ด้วยจุดเด่น
• พื้นที่สำนักงานยืดหยุ่นและรองรับการเติบโต: ด้วยพื้นที่ออฟฟิศที่มีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 88–957 ตารางเมตร เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโต ในขณะที่ยังสามารถรองรับการเติบโตขององค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่รองรับไลฟ์สไตล์ทุกเจเนอเรชั่น
• การเดินทางสะดวก: ตั้งอยู่ใกล้จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า ทางด่วน และศูนย์การค้าชั้นนำ บนทำเล New CBD ที่มีการเดินทางคล่องตัว จึงเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบในสภาวะที่เขต CBD หลักมีพื้นที่ว่างจำกัด
• ได้รับการรับรองมาตรฐาน WiredScore Gold และรองรับมาตรฐาน LEED Gold: ยืนยันความมุ่งมั่นในการมอบพื้นที่ทำงานคุณภาพสูง ทั้งด้านการเชื่อมต่อดิจิทัลและความยั่งยืน ทั้ง Public WiFi ความเร็วสูงครอบคลุมทั่วอาคารตลอดจนพื้นที่สีเขียวและสวนกลางแจ้ง ให้ได้เปิดรับไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต รวมทั้งการติดตั้ง EV Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ติดตั้งกระจกฉนวนลดความร้อนเข้าสู่อาคารโดยตรง พร้อมระบบปรับอากาศทั่วทั้งอาคารด้วยสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน และระบบน้ำที่นำน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาบำบัดและใช้รดน้ำต้นไม้
• The Enjoyable Workplace Experience: ให้ความสำคัญในการออกแบบพื้นที่และสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน ผ่านพื้นที่เปิดโล่ง สวนกลางแจ้ง และความรวดเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์
“เราไม่ได้ต้องการสร้างอาคารที่โดดเด่นเพียงภายนอก V.One Tower ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาอาคาร ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อโลก ระบบบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงแนวทางการดำเนินงานที่คำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก” นางสาววีณา กล่าวทิ้งท้าย
ด้วยแนวคิดที่ผสานการใช้งานที่มีคุณภาพเข้ากับความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน V.One Tower จึงถูกวางบทบาทให้เป็นอาคารสำนักงานยุคใหม่ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ธุรกิจวันนี้ แต่ยังร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับเมืองและผู้คนในระยะยาว