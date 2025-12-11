ทริบิวต์ พอร์ตฟอลิโอ เปิดตัวโรงแรมแห่งแรกในไทย "เมโทรโพล แบงค็อก" พร้อมให้บริการแล้วใจกลางทองหล่อ ย่านสุดฮิปของกรุงเทพฯ

เมโทรโพล แบงค็อก, อะ ทริบิวต์ พอร์ตฟอลิโอ โฮเทล มาพร้อมการออกแบบที่สะดุดตาและมีเอกลักษณ์โดดเด่น ผ่านการถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งเซี่ยงไฮ้ยุค 1920 ในรูปแบบใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – 1 ธันวาคม 2568 – ทริบิวต์ พอร์ตฟอลิโอ (Tribute Portfolio) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) อันประกอบไปด้วยแบรนด์โรงแรมชั้นนำกว่า 30 แบรนด์ทั่วโลก ประกาศเปิดตัว เมโทรโพล แบงค็อก, อะ ทริบิวต์ พอร์ตฟอลิโอ โฮเทล (Metropole Bangkok, A Tribute Portfolio Hotel) ในย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ นับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยของ ทริบิวต์ พอร์ตฟอลิโอ ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมบูติกอิสระ
โรงแรมแห่งนี้ได้รับการรีแบรนด์ใหม่โดยผสมผสานเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลเข้ากับความหรูหราแบบคอสโมโพลิแทนของเซี่ยงไฮ้ยุค 1920 สร้างสรรค์ให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่สำหรับทั้งผู้นำเทรนด์ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ การเปลี่ยนโฉมของ เมโทรโพล แบงค็อก ได้รับแรงบันดาลใจจากยุคทองของเซี่ยงไฮ้ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการขนานนามว่า "ปารีสแห่งตะวันออก" แขกผู้เข้าพักจะได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคผ่านการตกแต่งภายในที่ผสานองค์ประกอบของดีไซน์ของ ศิลปะการตกแต่งแบบตะวันตกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะและวัฒนธรรมของจีนและเอเชียตะวันออก หรือ Chinoiserie ลายเส้นแนวอาร์ตเดโค และสัญลักษณ์ความโรแมนติกแบบตะวันออก ตั้งแต่มังกร สิงโตเทพพิทักษ์ ไปจนถึงลวดลายดอกไม้อันประณีตงดงาม การเล่าเรื่องของโรงแรมถูกสร้างขึ้นจาก "บันทึกความทรงจำของเหม่ยอิง" (Memoirs of Meiying) ซึ่งเป็นเรื่องราวความรักระหว่างตะวันออกและตะวันตกที่ถูกนำมาใช้ตลอดทั้งการออกแบบ เหม่ยอิง สาวน้อยชาวเซี่ยงไฮ้ และมาร์ติน นักเดินทางชาวอังกฤษ เป็นสัญลักษณ์ของการผสมผสานวัฒนธรรมและความรักที่ไร้พรมแดน ซึ่งสะท้อนผ่านงานศิลปะ สถาปัตยกรรม และบรรยากาศทั่วทั้งโรงแรม
"ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอบริการอันเป็นเลิศผ่านการบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของ ทริบิวต์ พอร์ตฟอลิโอ ในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัว เมโทรโพล แบงค็อก" แบรด เอ็ดแมน รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว "ทริบิวต์ พอร์ตฟอลิโอ เป็นคอลเลกชันโรงแรมบูติกอิสระที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและกำลังเติบโต ซึ่งรวมกันตัวภายใต้จิตวิญญาณเดียวกัน พร้อมสร้างสรรค์พื้นที่อันรื่นรมย์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับบรรยากาศการใช้ชีวิตในย่านทองหล่อที่มีความทันสมัย และเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ช่วยให้ผู้มาเยือนได้สร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของย่านที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้
เมโทรโพล แบงค็อก ให้บริการห้องพักที่สวยและมีสไตล์ทั้งหมด 116 ห้อง ประกอบด้วยห้องสตูดิโอ 113 ห้อง สตูดิโอเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท 2 ห้อง และวันเบดรูมสวีท 1 ห้อง แต่ละห้องมีครัวเล็ก สุขภัณฑ์อัจฉริยะ และ Wi-Fi ฟรี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงที่จอดรถ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมง สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และห้องซาวน่า
โรงแรมตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปยังย่านสุขุมวิท-อโศกได้อย่างสะดวกผ่านสถานี BTS ทองหล่อและสถานี MRT เพชรบุรี ห่างจากย่านพระราม 9 เพียงไม่กี่นาที ใช้เวลาเดินทางเพียง 40 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ และสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน Airport Rail Link ทำให้การเดินทางสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทำเลที่ยอดเยี่ยมนี้ ทำให้การเดินทางเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญอย่างชลบุรี ระยอง และพระนครศรีอยุธยา สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางกลุ่มธุรกิจ สำหรับแขกที่เดินทางมายังกรุงเทพฯ เพื่อรับบริการทางการแพทย์ โรงแรมมีบริการรถรับ–ส่งฟรีไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อความสะดวกสบายตลอดการเข้าพัก
"ที่ เมโทรโพล แบงค็อก, อะ ทริบิวต์ พอร์ตฟอลิโอ โฮเทล เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับแขกผู้เข้าพักสู่พื้นที่ซึ่งเสน่ห์แบบเหนือกาลเวลาของเซี่ยงไฮ้ยุค 1920 ผสานเข้ากับพลังอันมีชีวิตชีวาของทองหล่อ" ซาช่า คุนเซ่ ผู้จัดการทั่วไปประจำกลุ่มโรงแรมกล่าว "ทุกรายละเอียด ตั้งแต่สัมผัสที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Chinoiserie ไปจนถึงโทนสีแดงเข้มและทอง ล้วนออกแบบมาเพื่อเล่าเรื่องราวและสร้างความรู้สึกโรแมนติกและความคิดสร้างสรรค์ เราขอเชิญชวนแขกให้เข้ามาสัมผัสยุคทองนั้นผ่านมุมมองสมัยใหม่ ท่ามกลางความประณีตและจิตวิญญาณที่ทำให้ย่านที่มีพลวัตนี้พิเศษอย่างยิ่ง"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการจองห้องพัก กรุณาเข้าไปที่ metropolebkktributeportfolio.com