ฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับ Blue Festive Delights Collection

กรุงเทพฯ, ธันวาคม 2568 — เริ่มต้นฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองด้วยเสน่ห์อันประณีตจาก Blue by Alain Ducasse กับ Blue Festive Delights Collection ประจำปีนี้ รังสรรค์โดยเชฟขนมหวานชื่อดัง คริสตอฟ กริโล (Christophe Grilo) นำเสนอของขวัญโฮมเมดสุดพิเศษที่พิถีพิถันทุกขั้นตอน คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ผสานความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี ถ่ายทอดเสน่ห์ความละเมียดละไมแบบฝรั่งเศสในทุกชิ้น
ไฮไลต์ ได้แก่:
●คุกกี้คริสต์มาสแสนอร่อย 22 ชิ้น ในราคา 1,600 บาท
●Panettone สอดไส้ช็อกโกแลตส้มเนื้อแน่น ในราคา 1,200 บาทรังสรรค์จากช็อกโกแลต Alain Ducasse 75% ส้มเชื่อม และเนยฝรั่งเศสคุณภาพเยี่ยม
เหมาะสำหรับการมอบเป็นของขวัญ หรือแบ่งปันช่วงเวลาแสนพิเศษร่วมกับคนสำคัญ Blue Festive Delights พร้อมให้สั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 มกราคม 2569
สั่งซื้อได้ที่: https://www.blue-alainducasse.com/events/blue-festive-delights-collection/
enquiries@blue-alainducasse.com
+66(0)6-5731-2346