The Ritz-Carlton จับมือ Late Checkout เปิดตัวความร่วมมือบทใหม่ กับคอลเลกชันที่คว้ารางวัลระดับโลก

แคปซูลคอลเลกชันที่โดดเด่นนี้มาพร้อมกับสไตล์ใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งรวมถึงเครื่องแต่งกายสำหรับเด็ก ของใช้จำเป็นในบ้าน และแคมเปญภาพยนตร์ที่ถ่ายทำ ณ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน นิกโกะ นำแสดงโดย จอช ฮัทเชอร์สัน
เบเธสดา, แมริแลนด์ | [25 พฤศจิกายน 2568] – เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน (The Ritz-Carlton) เดินหน้าต่อยอดจากการนิยามมาตรฐานความเป็นเลิศในบริการสุดหรู สู่การสร้างสรรค์รูปแบบไลฟ์สไตล์หรูหราสมัยใหม่ ด้วยการเปิดตัวความร่วมมือครั้งที่สองกับ Late Checkout แบรนด์แฟชั่นจากกรุงมาดริด สิ่งที่เริ่มต้นจากการผสานความประณีตเข้ากับความขบถอย่างมีชั้นเชิง ซึ่งทำให้สามารถคว้ารางวัล Gold Cannes Lions มาได้ กำลังหวนกลับมาอีกครั้งในบทใหม่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าเดิม โดยคอลเลกชันนี้ได้ครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์เสริม ชุดลำลอง และเสื้อผ้าเด็ก สะท้อนเสน่ห์เหนือกาลเวลาของ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ที่เข้าถึงผู้คนหลากหลายเจเนอเรชัน และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ Late Checkout ที่มองว่าโรงแรมคือโลกแห่งการใช้ชีวิตที่สไตล์และเรื่องราวมาบรรจบกัน พาเลตต์สีกรมท่า งาช้าง และฟ้าอ่อน ถ่ายทอดมรดกอันยาวนานของ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน พร้อมเติมกลิ่นอายความสนุกสนานในแบบฉบับของ Late Checkout
"บทถัดไปนี้เป็นการสานต่อเรื่องราวที่เรามีร่วมกับ Late Checkout ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เติบโตขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของนักเดินทางในทุกเส้นทาง: ไม่ว่าจะในการผจญภัยในซาฟารี ท่องทะเล สัมผัสธรรมชาติ หรือพักผ่อนในโรงแรมในเมืองและรีสอร์ตของเรา คอลเลกชันนี้ได้สะท้อนแง่มุมของไลฟ์สไตล์เหล่านั้นมากขึ้น ด้วยชุดสำหรับครอบครัวและอุปกรณ์เสริมที่พร้อมสำหรับการเดินทาง สิ่งนี้สะท้อนถึงวิวัฒนาการในฐานะแบรนด์ของเรา ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความเฉลียวฉลาดและหัตถศิลป์ที่ทำให้ผู้คนยอมรับความร่วมมือนี้ตั้งแต่แรกเริ่ม" เจมี เคอร์ หัวหน้าฝ่ายแบรนด์และการตลาดระดับโลกของเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กล่าว
ตั้งแต่ไอเท็มคลาสสิกที่ถูกตีความใหม่ ไปจนถึงการพลิกผันอย่างชาญฉลาด คอลเลกชันนี้ถ่ายทอดสมดุลระหว่างความหรูหรามีรสนิยมและความขบถในรูปแบบที่สร้างความสนุกสนาน อันเป็นเอกลักษณ์ของ Late Checkout ไฮไลต์ประกอบด้วยเสื้อถักน้ำหนักเบาแต่งด้วยลายสิงโตอันเป็นสัญลักษณ์ของ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน และแจ็กเก็ตกำมะหยี่สไตล์สุกะจัง พร้อมงานปักโดดเด่นสะดุดตา ชุดลำลองถูกตีความใหม่เสริมความสะดวกสบายสำหรับยามค่ำคืนด้วยชุดคลุมอาบน้ำคอปกแบบโค้งมน (shawl-collar) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทักซิโด้ และชุดนอนยาวจรดพื้นจากผ้าฝ้ายโปร่งสบาย นอกจากนี้ แคปซูลคอลเลกชันนี้ยังได้เปิดตัวเครื่องแต่งกายสำหรับเด็ก ทั้งเสื้อโปโลรักบี้ เสื้อยืด และหมวกที่ผลิตจากผ้าฝ้ายคุณภาพเยี่ยม ตลอดจนของใช้ในบ้าน เช่น ผ้าคลุมและร่ม ถูกออกแบบด้วยเสน่ห์ที่ฉีกแนวออกจากกรอบเดิม ๆ ในแบบเดียวกัน ส่วนลวดลายลูกโลกที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากตราสัญลักษณ์การเดินทางแบบวินเทจ ซึ่งสื่อถึงการสำรวจและวิวัฒนาการ สะท้อนจิตวิญญาณระดับโลกของทั้งสองแบรนด์ได้อย่างลงตัว หมวกเบสบอล ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้ว กลับมาอีกครั้งในฐานะเครื่องประดับชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้ ไอเท็มทั้งหมดร่วมกันถ่ายทอดแนวคิดของสไตล์ที่ทั้งหรูมีระดับและใช้งานได้จริง ผสมผสานงานฝีมืออันพิถีพิถันเข้ากับลุคสนุกสนานอย่างมีรสนิยม
"การได้ร่วมงานกับ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เป็นครั้งที่สอง เปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอเรื่องราวต่อไปอีกขั้น" อเล็กซ์ ตูริออน ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Late Checkout กล่าว "การกลับมาบทนี้ให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าในทุกแง่มุม: มีความเป็นภาพยนตร์มากขึ้น มีชั้นเชิงมากขึ้น และสะท้อนตัวตนมากขึ้น การถ่ายทำที่ประเทศญี่ปุ่นมอบฉากหลังที่ช่วยขยายเรื่องราว และทำให้คอลเลกชันเติบโตตามไปด้วย ด้วยการคงรากฐานของแรงบันดาลใจจากโรงแรม และแฝงความขี้เล่น แต่ครั้งนี้ได้สัมผัสกับการเดินทางในทุกแง่มุม ตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงบ้าน สำหรับเรา นั่นคือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุด: การแสดงให้เห็นว่าโลกนี้สามารถเติบโตได้อย่างไรโดยไม่สูญเสียจิตวิญญาณที่ทำให้ผู้คนเชื่อมโยงกับมันตั้งแต่ครั้งแรก"
ภาพยนตร์: เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน นิกโกะ (The Ritz-Carlton, Nikko) ในฐานะเวทีแห่งเรื่องราว
แคมเปญชุดใหม่นี้กำกับโดย โรเจลิโอ กอนซาเลซ และอำนวยการสร้างโดย Little Spain โดยมี จอช ฮัทเชอร์สัน กลับมารับบทนำอีกครั้ง ในประสบการณ์เหนือจริงที่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน นิกโกะ ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม้ และทะเลสาบที่สะท้อนเงา นิกโกะกลายเป็นส่วนสำคัญของวิสัยทัศน์อันสร้างสรรค์ เป็นดั่งสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ราวกับว่าเวลาเดินช้าลง ความสงบและความเชื่อมโยงแบบลึกซึ้งนี้ได้กำหนดโทนและบรรยากาศของภาพยนตร์ ทำให้ทุกเฟรมเต็มไปด้วยพลังของความเงียบที่ผสานความหรูหราของ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เข้ากับความซุกซนในแบบของ Late Checkout ได้อย่างลงตัว สำหรับแคมเปญภาพนิ่งนั้นถ่ายโดย จาเวียร์ รูซ ช่างภาพที่ถ่ายทอดความเป็นภาพยนตร์และอารมณ์อันละเอียดอ่อนของเรื่องราวได้เด่นชัดยิ่งขึ้น
ทั้ง Little Spain, Late Checkout และ ฮัทเชอร์สัน ร่วมกันสร้างสรรค์เรื่องราวในรูปแบบภาพยนตร์ที่ความต่างกลับกลายเป็นความกลมกลืน—ความหรูหราที่เหนือกาลเวลามาพบกับความสนุกที่ไม่อยู่ในกรอบ ความสงบนิ่งผสานกับความสดใหม่และฉับพลัน แม้บทภาพยนตร์ดั้งเดิมจะไม่ได้เขียนในเชิงโรแมนติก แต่ระหว่างการถ่ายทำ อารมณ์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อ ฮัทเชอร์สันและนักแสดงร่วมถ่ายทอดความใกล้ชิดในแบบที่คาดไม่ถึง ฮัทเชอร์สันยังมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นตลอดการผลิต โดยร่วมมือกับ กอนซาเลซ อย่างใกล้ชิดในเรื่องโทนและจังหวะของเรื่อง ทำให้ภาพยนตร์ฉบับสุดท้ายสะท้อนจิตวิญญาณแท้จริงของนิกโกะ
“สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้ คือการที่มันยังคงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” จอช ฮัทเชอร์สัน กล่าว “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน นิกโกะ มอบพลังงานใหม่ที่แตกต่างให้กับเรา ทั้งมีสไตล์ สนุกสนาน และเต็มไปด้วยความเป็นภาพยนตร์ในแบบที่สื่อความเป็นตัวตนของทั้งสองแบรนด์ ขณะเดียวกันก็ยังคงสร้างความประหลาดใจได้อยู่เสมอ”
เปิดตัวพร้อมกันทั่วโลก
Late Checkout: A Ritz-Carlton Story – Chapter II จะเปิดตัวทั่วโลกในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 พร้อมวางจำหน่ายที่โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน 22 แห่งทั่วโลก โดยเริ่มที่นิวยอร์กด้วยการเปิดป๊อปอัพสโตร์ที่ 7 Spring Street ในวันที่ 20 พฤศจิกายน (เวลา 10.00–16.00 น.) ตามด้วยงานเปิดตัว (เฉพาะแขกที่ได้รับเชิญ) ร่วมกับ จอช ฮัทเชอร์สัน และการเปิดตัวที่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ดูไบ (The Ritz-Carlton, Dubai) (27 พฤศจิกายน), โฮเทล เดอลาเปซ์ เจนีวา (Hôtel de la Paix, Geneva) (10 ธันวาคม) และ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน อาบามา (The Ritz-Carlton, Abama) ในหมู่เกาะคานารี (5–7 ธันวาคม)
แต่ละกิจกรรมในดูไบ เจนีวา และอาบามาจะมาพร้อมประสบการณ์การเข้าพักสุดพิเศษแบบ ‘Very Late Checkout’ ให้เต็มอิ่มกับการเข้าพักหนึ่งคืน พร้อมด้วยการจัดแสดงแคปซูลคอลเลกชัน ดนตรีสด ค็อกเทลที่คัดสรรมาอย่างดี และช่วงเวลาที่ได้แรงบันดาลใจจากแต่ละจุดหมายปลายทาง ซึ่งถ่ายทอดให้ความร่วมมือครั้งนี้ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ประสบการณ์เช่นนี้จะจัดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ถึง 1 มีนาคม 2569 ซึ่งแขกผู้เข้าพักจะได้พักและผ่อนคลายกับการสวมใส่เสื้อคลุมปักลาย รับประทานอาหารเช้าในห้อง และเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายในห้องสวีทและค็อกเทลซิกเนเจอร์ เป็นการฉลองช่วงเวลาที่มีคุณค่าในจุดหมายปลายทางอันยอดเยี่ยมที่สุดของโลก
ในเอเชีย แคปซูลคอลเลกชันจะวางจำหน่ายแบบจำกัดช่วงเวลาเฉพาะที่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ ( The Ritz-Carlton, Bangkok) และ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน โตเกียว (The Ritz-Carlton, Tokyo) ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป โดยที่โตเกียวจะมีกิจกรรมชุดน้ำชายาวบ่าย ในล็อบบี้เลานจ์ของโรงแรมที่ได้แรงบันดาลใจจาก Late Checkout อีกด้วย
แขกผู้เข้าพักที่สนใจนำเสื้อผ้าและของใช้ที่สะท้อนไลฟ์สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์กลับไปใช้ที่บ้านสามารถสัมผัสคอลเลกชันดังกล่าวด้วยตนเองที่ร้าน หรือเลือกช้อปออนไลน์ได้ที่ The Ritz-Carlton Boutiques
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่ https://www.ritzcarlton.com/en/journey/travel-interests/arts-culture-design/late-checkout/