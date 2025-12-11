xs
ผู้นำแห่งปี "สุภาพร แฮฟเนอร์" รับรางวัล "Howe Great Women Leader Award 2025" ยกย่องสตรีผู้สร้างแรงบันดาลใจต่อสังคม

บริษัท วิตาซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบเม็ดฟู่นำเข้าจากเยอรมนี นำโดย นางสาวสุภาพร แฮฟเนอร์ ประธานกรรมการบริหาร เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในงาน HOWE AWARDS 2025 จัดขึ้นโดย HOWE Magazine นิตยสารที่นำเสนอเรื่องราวของเหล่าคนดังไปจนถึงนักธุรกิจ ในแง่คิดที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยนางสาวสุภาพร แฮฟเนอร์ ขึ้นรับรางวัล “Howe Great Women Leader Award” รางวัลที่คัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเชิดชูผู้นำหญิง ผู้ทรงคุณค่าในวงการธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนสังคมด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น ณ ไบเทคบางนา เมื่อวันก่อน


นางสาวสุภาพร แฮฟเนอร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิตาซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Howe Great Women Leader Award 2025 ในปีนี้ รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จส่วนบุคคล แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังของผู้หญิง ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ของวิตาซี ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับเวิร์ลคลาส จากประเทศเยอรมนีมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการสุขภาพให้กับคนไทยทุกคน ซึ่งความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง ดิฉันขอมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับทีมงานวิตาซี อินเตอร์เนชั่นแนลทุกคน ผู้ซึ่งทุ่มเทและเชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาและส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์กรของเราเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างภาคภูมิ


รางวัลนี้จะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญที่จุดประกายให้เราเดินหน้าสู่ความท้าทายต่อไป เราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยนวัตกรรมที่คิดค้นและพัฒนาจากโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาชั้นแนวหน้าของประเทศเยอรมนีให้สามารถเข้าถึงได้จริง และตอบโจทย์นักธุรกิจไทยผู้มีใจรักในนวัตกรรม ซึ่งมุ่งมั่นเลือกฐานการผลิตจากโรงงานระดับโลก เพื่อส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้ถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ เรายังตั้งใจผลักดันผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มาพร้อมราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อยกระดับสุขภาพของผู้บริโภคชาวไทยให้ก้าวทันมาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริง นี่คือการขับเคลื่อนเพื่ออนาคต ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จได้” นางสาวสุภาพร กล่าวเพิ่มเติม


สำหรับรางวัล “Howe Great Women Leader Award 2025” คือรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด ที่เชิดชู สตรีผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น และเป็นแบบอย่างที่ทรงพลัง รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้ที่สร้างสรรค์คุณค่ารอบด้านใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ 1) ผู้นำทางธุรกิจ ความสำเร็จในการบริหารจัดการ และนำพาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 2) ผู้รับผิดชอบต่อสังคม การสร้างสรรค์ประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนและสังคม 3) ผู้สร้างแรงบันดาลใจ การเป็นแบบอย่างที่ดี และจุดประกายพลังให้กับคนรุ่นใหม่ การได้รับรางวัลนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันชั้นยอด ถึงความสำเร็จรอบด้าน และศักยภาพในการ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริง


สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่สนใจผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ www.vitacinternational.co.th หรือโทร 065-954-0524 Email: info@vitacinternational.co.th


