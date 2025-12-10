ทำไมวงการก่อสร้างในไทย…ถึงวางใจเลือกใช้อิฐแดง2009?

ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ต้องการความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความคงทน
“อิฐแดง2009” ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายอิฐแดงและวัสดุดินเผาที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับเหมา บริษัทก่อสร้าง ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ทั่วประเทศ
เพราะเราไม่ได้ขายแค่อิฐ—แต่เราขาย ความมั่นใจ และ ความพร้อมของระบบหลังบ้านทั้งหมด
1. ราคาสมเหตุสมผล คุมงบโครงการได้จริง
เราเข้าใจว่าต้นทุนคือหัวใจสำคัญของวงการก่อสร้าง จึงตั้งราคาที่โปร่งใส คุ้มค่า และแข่งขันได้ พร้อมให้บริการทุกวัน
● มีทีมขายที่ตอบเร็ว ให้ข้อมูลครบ
● มีทีมคัดสรรสินค้าเฉพาะเกรดที่เหมาะกับหน้างาน
ช่วยให้ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการสั่งของได้อย่างมั่นใจ ไม่เกินงบ
2. รับประกันสินค้า พร้อมเปลี่ยนคืนเมื่อเกิดปัญหาคุณภาพ
สินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมีโอกาสเกิด Defect ได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือ “ความรับผิดชอบหลังการขาย”
อิฐแดง2009รับประกันและเปลี่ยนคืนในกรณีที่เกิดจากปัญหาคุณภาพ เพื่อไม่ให้โครงการต้องหยุดชะงัก หรือต้องแบกรับต้นทุนที่ไม่ควรเกิดขึ้น
3. ส่งมอบตรงเวลา สินค้ากลุ่มหลักส่งได้ใน 3 วัน — ด่วนสุด 24 ชั่วโมง
การก่อสร้างทุกวันคือเงิน เราจึงมีกระบวนการจัดสรรสินค้าและระบบขนส่งที่พร้อมเสมอ
● อิฐแดงกลุ่มหลักจัดส่งได้ภายใน 3 วันทำการ
● สำหรับงานเร่งด่วน จัดส่งได้เร็วสุด ภายใน 24 ชั่วโมง
ส่งได้ทั่วไทย พร้อมตรวจเช็กสต๊อกและวางแผนล่วงหน้าให้ทีมก่อสร้าง
4. ทีมงานมืออาชีพที่ช่วยวางแผนร่วมกับหน้างาน
บางโครงการไม่ได้ต้องการแค่อิฐ—แต่ต้องการ คำแนะนำและการวางแผนร่วมกัน เรามีทีมที่เข้าใจการทำงานของไซต์จริง
สามารถช่วยประเมิน
● ปริมาณการใช้งาน
● แผนส่งมอบรายวัน
● รูปแบบรถที่เหมาะกับพื้นที่
● วิธีลดความเสียหายระหว่างลงของ
พร้อมดูแลงานที่ซับซ้อน เช่น คอนโดสูง, โรงงานขนาดใหญ่, โครงการเร่งด่วน
5. ทีมสื่อสารได้ 3 ภาษา — ไทย อังกฤษ จีน
อิฐแดง2009 คือบริษัทอิฐไทยที่พร้อมทำงานกับบริษัทต่างชาติ
เรามีทีมงานที่สามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา
● ไทย / อังกฤษ / จีน
ช่วยประสานงานแบบเข้าใจตรงกันทั้งด้านสินค้า เอกสาร สเปค และการขนส่ง ลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาดที่อาจทำให้โครงการล่าช้า
เหตุผลทั้งหมดนี้…ทำให้ลูกค้ากว่า 500 บริษัท 5,000 โครงการเลือกเรา
ITDANG2009 คือผู้นำด้านอิฐแดง อิฐมอญ และวัสดุดินเผา พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ
บริการครบวงจรสำหรับงานโครงการตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป
📞 โทร: 082-429-2009
LINE OA: @ITDANG2009
เว็บไซต์: www.itdang2009.com