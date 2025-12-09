‘กลุ่มดุสิต’ คว้าบริหารร.ร.ในฟิลิปปินส์ ปักหมุดแบรนด์ ‘อาศัย คามายา โคสตัก”

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มดุสิตธานี ประกาศเซ็นสัญญากับ เอิร์ธ แอนด์ ชอร์ เลเชอร์ คอมมูนิตีส์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของฟิลิปปินส์ เพื่อบริหารโรงแรม อาศัย คามายา โคสต์ (ASAI Camaya Coast) โรงแรมไลฟ์สไตล์ขนาด 150 ห้อง ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2572 ภายในโครงการพัฒนาแนวชายฝั่งคามายา ที่มีพื้นที่กว่า 20 ล้านตารางเมตร ในเมืองมาริเวเลส จังหวัดบาตาน ชูจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นกับธรรมชาติที่สวยงาม ตอบโจทย์นักเดินทางรุ่นใหม่
มร. จิลส์ เครตัลเลช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มดุสิตธานี เปิดเผยว่า การเซ็นสัญญาบริหารโรงแรม อาศัย คามายา โคสต์ (ASAI Camaya Coast) กับ เอิร์ธ แอนด์ ชอร์ เลเชอร์ คอมมูนิตีส์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของฟิลิปปินส์ ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของกลุ่มดุสิตธานีในการขยายธุรกิจในฟิลิปปินส์ และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กลุ่มดุสิตธานีได้นำแบรนด์ “อาศัย” สู่คายามา โคสต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพสูงในฟิลิปปินส์ ด้วยการเติบโตของนักท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ “คามายา โคสต์” เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เติบโตเร็วที่สุดของฟิลิปปินส์
เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในประเทศสำหรับการพักผ่อนระยะสั้น โดยใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 4 ชั่วโมงโดยรถยนต์ หรือราว 90 นาทีด้วยเรือเฟอร์รี่เส้นทางมะนิลา–คามายา ขณะที่ในปี 2567 ที่ผ่านมา จังหวัดบาตานต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 1.23 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่า 41% จากปีก่อนหน้า ด้วยจุดเด่นด้านประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง ชายหาดสวยงาม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
“โรงแรม อาศัย คามายา โคสต์ จะเป็นโรงแรมแบรนด์อาศัยแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาแนวชายฝั่งขนาดใหญ่ โดยนำเสนอห้องพักที่ออกแบบอย่างมีสไตล์ พื้นที่ส่วนกลางที่สร้างสรรค์ และประสบการณ์ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและธรรมชาติ ตอบโจทย์นักเดินทางรุ่นใหม่ที่มองหาการพักผ่อนที่มีความหมาย ทำให้เราเชื่อว่า ที่นี่จะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับผู้เข้าพักอย่างแน่นอน” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มดุสิตธานี กล่าว
โรงแรมแห่งนี้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งที่พักอาศัย พื้นที่เพื่อการพักผ่อน สนามกอล์ฟ 18 หลุม สวนน้ำ และสนามบินแห่งใหม่ จึงพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โครงการนี้ยังเน้นแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรักษาพื้นที่ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ‘ทรี ออฟ ไลฟ์’ (Tree of Life) โปรแกรมด้านความยั่งยืนของกลุ่มดุสิตธานี เพื่อสร้างกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับธรรมชาติของพื้นที่
มร. มานูเอล คาร์ลอส อีลากัน จูเนียร์ ประธานบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ชอร์ เลเชอร์ คอมมูนิตีส์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า คามายา โคสต์เป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดบาตาน และบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับกลุ่มดุสิตธานี ซึ่งมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในการพัฒนาจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นและยั่งยืน
ปัจจุบัน กลุ่มดุสิตธานีมีโรงแรมในฟิลิปปินส์ที่เปิดให้บริการแล้ว 5 แห่ง และเตรียมเปิดโรงแรมใหม่หลายแห่งตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป รวมถึง โรงแรมดุสิต โฮเทล กรีนฮิลส์ มะนิลา, พลาซ่า เด ซัมโบอังกา – ดุสิต คอลเลคชั่น และโรงแรมแบรนด์ ดุสิต ปริ้นเซส ที่เมือง ลิปา และ เซบู รวมถึง อาศัย ออสลอบ เซบู และ ดุสิตดีทู เรสซิเดนซ์ เซบู ซิตี้ ในปี 2570