MEA ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญกู้ระบบไฟฟ้า รพ.หาดใหญ่ เร่งคืนชีพจรทางการแพทย์ พร้อมส่งกำลังใจพี่น้องภาคใต้

นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติการกู้ระบบไฟฟ้า ลงพื้นที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงบ้านดวงใจ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่ในพื้นที่ รพ.หาดใหญ่เร่งตรวจสอบและฟื้นฟูระบบจ่ายไฟหลักหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย มั่นใจความปลอดภัย พร้อมเดินหน้าภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้กลับมาให้บริการประชาชนได้โดยเร็วที่สุด
ภารกิจเร่งด่วนในครั้งนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญของ MEA ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบตู้เมนสวิตช์บอร์ด และระบบสายป้อนไฟฟ้าภายในอาคารที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด และทดสอบค่าความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้า ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ก่อนที่จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบ เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจรและอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า "โรงพยาบาลคือหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต MEA ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนนี้ จึงไม่รีรอที่จะส่งมอบความช่วยเหลือแม้อยู่นอกพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของเรา เพราะความเดือดร้อนของประชาชนคือภารกิจของคนมหาดไทย โดยทีมงาน MEA จะปักหลักปฏิบัติงานจนกว่าระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลหาดใหญ่จะกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องชาวหาดใหญ่ ให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน"