MEA ฟื้นฟูระบบไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) หลังน้ำลด เร่งคืนความปลอดภัยรับเปิดเรียน สร้างความมั่นใจให้น้อง ๆ นักเรียน

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ส่งทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของ MEA ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) จ.สงขลา เร่งเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุดและเช็กไฟรั่วทั่วพื้นที่โรงเรียน เดินหน้าฟื้นฟูสถานศึกษาหลังน้ำลด ย้ำต้องปลอดภัยก่อนให้นักเรียนกลับเข้าใช้อาคารเรียน
ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เริ่มคลี่คลาย MEA ได้สานต่อภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมุ่งเน้นที่สถานศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ล่าสุดได้ส่งทีมปฏิบัติการ MEA กู้ระบบไฟฟ้า ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) เพื่อเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน โรงอาหาร และพื้นที่อเนกประสงค์ ให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย
MEA ให้ความสำคัญสูงสุด ในการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในสถานศึกษาจึงต้องทำด้วยความรัดกุมและรวดเร็ว เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้กลับมาเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของ MEA ได้ดำเนินการตัดจ่ายระบบไฟฟ้าในส่วนที่ชำรุด เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ และทำการทดสอบระบบสายดินรวมถึงค่าความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้าอย่างละเอียด เพื่อขจัดความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟดูด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรครู MEA พร้อมเคียงข้างพี่น้องชาวหาดใหญ่และหน่วยงานท้องถิ่นในการฟื้นฟูเมืองให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ตามปณิธานของคนมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"