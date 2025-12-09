MEA ผนึกกำลังกับหน่วยงานด้านวิศวกรรม ลุยช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้

นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมผนึกกำลังกับ มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเคหะแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดงานแถลงข่าวโครงการ “ฟื้นฟู ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือน ภาคใต้” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า โครงการในวันนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานด้านวิศวกรรมระดับประเทศ ในการระดมสรรพกำลังทั้งวิศวกรและนักศึกษาอาสา ลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5–9 ธันวาคม 2568 เพื่อตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยการผนึกกำลังครั้งนี้เป็นการ สานต่อภารกิจต่อเนื่องจากการปล่อยคาราวานช่างอาสา MEA เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่ง MEA ได้ระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 30 คน พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย เดินทางจากสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมและเร่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่วิกฤต
ภารกิจหลักในครั้งนี้ จะเน้นการตรวจสอบเชิงลึกทั้ง ระบบไฟฟ้า อาทิ ปลั๊ก สวิตช์ เบรกเกอร์ และ ความแข็งแรงของโครงสร้าง อาทิ เสา คาน พื้น ที่อาจเสียหายจากน้ำท่วม ครอบคลุมทั้งบ้านเรือนประชาชน และสถานที่สำคัญอย่าง โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี และโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากอันตรายทางไฟฟ้า และสร้างความปลอดภัยสูงสุดก่อนการจ่ายไฟกลับคืนสู่ระบบ
ทั้งนี้ MEA พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาสมทบ เครื่องมือ และอุปกรณ์มาตรฐานวิศวกรรม เพื่อให้การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงาน ที่ให้บริการสาธารณะ สามารถกลับมาดำเนินงานและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด