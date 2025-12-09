MEA เคียงข้างพี่น้องชาวใต้ ส่งทีมช่างดูแลระบบไฟฟ้าครบวงจร สร้างความอุ่นใจให้ผู้ประสบภัย

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง รวมพลังลงพื้นที่ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อน ย้ำจุดยืน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" พร้อมเคียงข้างประชาชนก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกัน
จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้น จึงได้ระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของ MEA เข้าดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และเช็กไฟรั่วในพื้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่และชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุด ลดภาระค่าใช้จ่าย และส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย
ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ ทีมงาน MEA ได้เร่งดำเนินการภายใต้ขอบเขตงานตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอย่างละเอียด ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เริ่มตั้งแต่งานตรวจสอบความปลอดภัย อาทิ การตรวจสอบตู้เมนไฟฟ้า เบรกเกอร์ ค่าความเป็นฉนวนของสายไฟ สภาพสายดิน ระบบป้องกันไฟรั่ว รวมถึงตรวจสอบความเสียหายของปลั๊กไฟ และสวิตช์ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับงานซ่อมแซมและปรับปรุง โดยดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมทันที ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนปลั๊กไฟ สวิตช์ หลอดไฟ ขั้วหลอด รวมถึงการเปลี่ยนเบรกเกอร์ และซ่อมแซมสายไฟที่ชำรุด ให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงสุด