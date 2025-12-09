เดอะมอลล์ กรุ๊ป รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย จัดคอนเสิร์ต ‘เพราะเราคือคนไทย’ รวมน้ำใจศิลปินไทยร่วมส่งกำลังใจและรณรงค์รับบริจาค ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นส่งมอบ ฟื้นฟูในพื้นที่ โดยในการช่วยเหลือเฟสที่ 1 ได้ลำเลียงจัดส่งโดยการสนับสนุนจากกองทัพอากาศเป็นที่เรียบร้อย โดยความช่วยเหลือยังคงต่อเนื่อง รวมถึงการรับบริจาคโลหิต ที่ ห้องบริจาคโลหิตประจำ (Fixed Station) ในห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ 6 สาขา ได้แก่ เอ็มโพเรียม, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน , บางแค, บางกะปิ และเดอะมอลล์ โคราช เพื่อนำช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในโรงพยาบาลภาคใต้กว่า 135 แห่ง
‘เพราะเราคือคนไทย’ คือ หนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ เดอะมอลล์ กรุ๊ป รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยความร่วมมือของศิลปินชั้นนำ ได้แก่ ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, หนุ่ม ศรราม, อุ้ย ระวิวรรณ, ชรัส เฟื่องอารมย์, ตุ๊ก วิยะดา, ติ๊ก ชีโร่, หนุ่ม เสก, กบ ทรงสิทธิ์, จิ๊บ วสุ, อู๋ ธรรพ์ณธร, ไวตามินเอ, ปนัดดา เรืองวุฒิ ฯลฯ รวมถึงนักแสดง จ๊ะจ๋า พิมรตา และพิธีกรมากความสามารถ อาทิ หนิง ศรัยฉัตร, อรรณพ, เอิร์ธ ศัลย์ และดีเจโจ้ เฉลิมศักดิ์ มาร่วมรวมพลังส่งกำลังใจผ่านเสียงเพลงให้ชาวภาคใต้ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้ ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการและรองเลขาธิการ (ด้านการจัดหารายได้) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ได้มาร่วมกิจกรรมและกล่าวว่า “มูลนิธิฯ ขอขอบคุณเดอะมอลล์ กรุ๊ป และศิลปิน นักร้องทุกท่าน ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยรายได้จากรับบริจาค ทางมูลนิธิฯ จะได้นำไปช่วยเหลือชาวใต้ที่ประสบอุทกภัย ทั้งด้านอาหาร สิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต ตลอดจนการร่วมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยกรมอาชีวศึกษาร่วมลงพื้นที่ มูลนิธิฯ จะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และจิตสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร ระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรง ตามพันธกิจของมูลนิธิฯ”
นอกเหนือจากคอนเสิร์ต ‘เพราะเราคือคนไทย’ ที่ส่งแรงใจและการรณรงค์รับบริจาคแล้วเดอะมอลล์ กรุ๊ป นำโดย คุณกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันนำส่งอาหาร สิ่งของจำเป็นและชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูจาก กูร์เมต์ มาร์เก็ต และพันธมิตรทางธุรกิจ ลำเลียงผ่านกองทัพอากาศ ซึ่ง พลอากาศตรี อภิรัตน์ รังสิมาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบและส่งถึงมือผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อย ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหารและพนักงาน
สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถร่วมบริจาคเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 020-3-04545-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย หรือสามารถบริจาคผ่านกล่องรับบริจาคบริเวณหน้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา