“ธนกร”หารือทูตญี่ปุ่น ขับเคลื่อนความร่วมมืออุตฯยุคใหม่

“ธนกร” ถกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมยุคใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์สมัยใหม่ ยกระดับ SMEs และ Startups ทั้งสองประเทศ และพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมรีไซเคิล ผลักดันไทยสู่อุตสาหกรรมมาตรฐานสูงของเอเชีย
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ นายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงลึกด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยานยนต์สมัยใหม่ ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม และการพัฒนาบุคลากร SMEs ไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ของญี่ปุ่น
นายธนกร เปิดเผยว่า การหารือในครั้งนี้ได้ข้อสรุป 3 เรื่องที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรเดินหน้าทันที คือ 1.เชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมยุคใหม่ ร่วมขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และพลังงานสะอาด เพื่อสร้างห่วงโซ่การผลิตที่แข็งแรงร่วมกัน ไทยพร้อมผลักดัน SMEs เข้าสู่เครือข่ายญี่ปุ่น รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและสิทธิประโยชน์เต็มที่
2.พัฒนาศักยภาพ SMEs และ Startups ทั้งสองประเทศจะเร่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มาตรฐาน และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมต่อกับเครือข่ายธุรกิจญี่ปุ่นมากขึ้น ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรและระบบนวัตกรรม เพื่อให้ SMEs และ Startups เป็นกำลังหลักของเศรษฐกิจใหม่
3.วางระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและรีไซเคิล โดยร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิล และการจัดการซากรถและแบตเตอรี่อย่างเป็นระบบ โดยไทยเรียนรู้ประสบการณ์จากญี่ปุ่นเพื่อนำมาต่อยอด ลดการพึ่งพาทรัพยากร และก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริง
นายธนกร กล่าวอีกว่า ทั้งสองฝ่ายยังยืนยันกรอบดำเนินงานภายใต้กลไกหารือพลังงานและอุตสาหกรรมไทย–ญี่ปุ่น (EID) พร้อมเร่งจัดทำ Roadmap ความร่วมมือร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเชิงเวลาและผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าหมายให้ภาคเอกชนเห็นความคืบหน้าและโครงการความร่วมมือจริงให้เร็วที่สุด
“นี่คือการเริ่มต้นความร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสมัยใหม่ร่วมกับญี่ปุ่น และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความมั่นใจในสายตาของนักลงทุน” นายธนกร กล่าว