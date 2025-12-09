Photo Booth “ตู้ถ่ายรูป” ธุรกิจมาแรงของคนรุ่นใหม่ จากภาพถ่ายเล่น…สู่มุมทำเงินที่เติบโตจริง

กระแส “ตู้ถ่ายรูป” หรือ “Photo Booth” กำลังกลับมาแรงในหมู่คนรุ่นใหม่ เพราะเสน่ห์ของภาพถ่ายยุคเก่า กำลังมาบรรจบกับความสะดวกของโลกดิจิทัล
หนึ่งในผู้ที่มองเห็นโอกาสก่อนใคร คือ “พลอย” พิมพ์ลลิล ตันติวีรกุล ผู้ประกอบการวัย 20 ปลายๆ ที่เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัย จากตู้เครื่องแรกที่เริ่มต้นแบบลองผิด ลองถูก วันนี้พลอยกลายเป็นเจ้าของตู้ถ่ายรูปหลายจุดในกรุงเทพฯ พร้อมเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด และกำลังวางแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
@ จากโจทย์วิชาเรียน….สู่ธุรกิจจริงที่สร้างรายได้
พลอยเล่าว่า จุดเริ่มต้นของธุรกิจเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยในคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ต้องทำเคสธุรกิจแข่งขันและทำรีเสิร์ช (ค้นคว้า) อยู่บ่อยครั้ง
ทำให้เธอมองเห็นว่า Vending machine (ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ) เป็นโอกาสที่น่าจับตา เพราะใช้เงินลงทุนไม่มาก สามารถทำเป็น Passive Income (รายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง) และสร้างรายได้ระยะยาวได้จริง พอเรียนจบพอดีและได้ทำงานร่วมกับเพื่อนที่สนใจการถ่ายรูป จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตู้ถ่ายรูปเครื่องแรก
@ ตู้ถ่ายรูปยุคนี้…..ไม่ใช่แบบที่เคยรู้จัก
แม้รูปร่างหน้าตาของตู้จะคล้ายๆ แบบเดิม แต่ระบบภายในถูกพัฒนาให้ทันยุคดิจิทัลมากกว่าเดิมหลายเท่า สมัยก่อนต้องใช้เงินสด และมีพนักงานคอยเฝ้าตู้ตลอด ภาพถ่ายที่ออกมาก็จะเป็นแบบแผ่นๆ หายง่าย แต่ตู้ถ่ายรูปปัจจุบันลูกค้าจะได้ภาพทั้งแบบปริ้นท์และไฟล์ดิจิทัลด้วย
เช่นเดียวกันระบบการจ่ายเงิน ก็จะมีทั้งพร้อมเพย์ เครดิตการ์ด วีซ่า อาลีเพย์ ทรูมันนี่วอลเล็ต ไลน์เพย์ ทุกอย่างถูกออกแบบให้ลื่นไหลและสอดคล้องกับพฤติกรรมคนยุคนี้ที่สุด
พลอยยังเล่าว่า “ตู้รุ่นแรกๆ ออกแบบร่วมกับเพื่อน เน้นความโดดเด่นและถ่ายได้ทั้งใน-นอกตู้ แต่พอตู้รุ่นใหม่ๆ พลอยโฟกัส Branding มากขึ้น จนทุกวันนี้คนเห็นรูปก็รู้เลยว่ามาจาก Yours Photobooth
@ ลูกค้าหลักคือ Gen Z - คนรักการเก็บโมเมนต์
จากข้อมูลหน้างาน พลอยพบว่าลูกค้าหลักคือผู้หญิง Gen Z ซึ่งชอบเก็บโมเมนต์และให้คุณค่ากับภาพถ่ายมากกว่าที่หลายคนคิด พวกเขาชอบบันทึกเรื่องราว ชอบเล่าเรื่องผ่านภาพ และต้องการสื่อสารตัวตนในแบบที่ดูสวยงามและเป็นตัวของตัวเอง
ตู้ถ่ายรูปจึงเปลี่ยนโมเมนต์ธรรมดาให้กลายเป็น “visual storytelling”
@ ทำไมแบรนด์นี้ถึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตู้ถ่ายรูปของพลอยได้เสียงตอบรับขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะปีนี้ที่เทรนด์การถ่ายรูปมาแรง พลอยเชื่อว่าปัจจัยสำคัญมาจากพลังของโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ TikTok ที่ทำให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้ากว้าง ขวางและรวดเร็ว เมื่อเริ่มสร้างBrandingให้แข็งแรงขึ้น ลูกค้าก็พูดถึงมากขึ้น มีโพสต์ให้ทุกวัน มีรีวิวให้มากขึ้น และแชร์ต่อจนกลายเป็นกระแสแบบปากต่อปากอย่างเป็นธรรมชาติ
พลอยบอกว่า “ทุกครั้งที่ลูกค้าโพสต์รูปจากตู้ ก็เหมือนเราได้โฆษณาฟรีหนึ่งครั้ง” สิ่งสำคัญคือการฟังความต้องการของลูกค้าอย่างตั้งใจว่าชอบอะไร อยากได้ภาพแบบไหน เพื่อที่จะทำออกมาตอบโจทย์และยังคงความเป็น Yours Photo booth
เป้าหมายของพลอยคือให้ลูกค้ารู้สึกดีต่อตัวเองในทันทีที่เห็นรูปของตัวเอง และ ถ้าลูกค้าภูมิใจจะโพสต์รูปจากตู้พลอย นั่นคือbrand equity (มูลค่าของแบรนด์)ที่เงินซื้อไม่ได้
@ บทเรียนที่ได้จากการทำธุรกิจครั้งแรก
เธอยอมรับว่า 3-4 ปีแรก เต็มไปด้วยการ “ลองผิด ลองถูก” ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆ บางช่วงปรับอะไรเยอะเกินไปจนแบรนด์ไม่มีเอกลักษณ์ ลูกค้าจำไม่ได้ จนกระทั่งเริ่มสร้าง Brand Identity ให้ชัด ทุกอย่างจึงค่อยๆ เข้ารูปเข้ารอย ละเพิ่งมาเป็นกระแสใหญ่จริงๆ ในปีนี้
พลอยบอกว่า “ที่ผ่านมา 5 ปี เคยอยากเลิกนับครั้งไม่ถ้วน แต่ความสม่ำเสมอพาเราไกลกว่าความฮึกเหิมชั่วครั้งชั่วคราว วันที่ไม่อยากทำแต่ยังทำต่อคือวันที่สร้างอนาคต Consistency wins over motivation แรงบันดาลใจอาจไม่ได้มาในทุกวัน แต่ความพยายามที่ต่อเนื่องต่างหากที่สร้างผลลัพธ์จริง
@ มีวิธีที่ทำให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืนอย่างไร
ความยั่งยืนเกิดจากการทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการทำโปรโมชั่น Partnership หรือ สินค้าที่ลิมิเต็ด
และอีกด้านนึงคือมองว่า ธุรกิจ คือ แบรนด์ ไม่ใช่แค่ Machine
สินค้าใครก็ลอกได้ แต่ตัวตนของแบรนด์ลอกไม่ได้
@ ข้อคิดถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากมีธุรกิจ
พลอยทิ้งท้ายว่า….. อย่ารอให้โอกาสวิ่งมาหาเรา แต่เราเองต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาโอกาสเองด้วย และอย่ากลัวที่จะลอง เพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากการได้ลองเท่านั้น คุณจะไม่มีวันรู้สึกพร้อม 100% เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นคือก้าวสำคัญที่สุด เพราะประสบการณ์เกิดจากการลงมือทำ ไม่ใช่การคิดหรือวางแผนอย่างเดียว