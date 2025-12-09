Aura Wellness เคียงข้างชาวหาดใหญ่ มอบเงินบริจาค 400,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัวพนักงานและมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตจุฬาฯ ผู้พัฒนาแอป “หาดใหญ่ต้องรอด”

ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในหาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้การทำงานของภาครัฐและอาสาสมัคร คือบทบาทของภาคเอกชนที่เข้ามาหนุนเสริม “ช่องโหว่” ของระบบช่วยเหลือสาธารณะในเวลาจำกัด และหนึ่งในองค์กรนั้นคือ Aura Wellness ที่เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยหาดใหญ่ในทุกมิติ
เริ่มจากครอบครัวพนักงานในองค์กรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หาดใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก รวมถึงครอบครัวของพนักงาน Aura Wellness หลายคน องค์กรจึงมอบเงินสนับสนุน 20,000 บาทต่อครอบครัว เพื่อใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ช่วยให้ทุกครอบครัวสามารถกลับมายืนได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง
ความช่วยเหลือถูกขยายสู่ชุมชน โดยองค์กรได้จัดส่งสิ่งของจำเป็นมูลค่า 100,000 บาท ลงพื้นที่อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ องค์กรได้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยจัดส่งสิ่งของจำเป็นมูลค่า 100,000 บาท ลงพื้นที่เป็นการเร่งด่วน
เชิดชูเยาวชนไทย มอบทุนรวม 100,000 บาท แก่นิสิตจุฬาผู้พัฒนาแอป “หาดใหญ่ต้องรอด” พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ในขณะเดียวกัน Aura Wellness ยังได้ร่วมสนับสนุน นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “หาดใหญ่ต้องรอด” ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์จากประชาชนในพื้นที่ แพลตฟอร์มนี้เป็นผลงานของเยาวชนที่ต้องการช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤต และองค์กรมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยได้มอบทุนการศึกษารวม 100,000 บาท ให้แก่นายพัชรศิริ สีชาติ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “หาดใหญ่ต้องรอด” ภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง แต่กลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ช่วยให้การช่วยเหลือคนในพื้นที่ทำได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ คุณเฟม เจตบดินทร์ ประคุณศึกษาพันธ์ CEO ของ Aura Wellness ได้ร่วมบริจาคเงินเพิ่มเติมอีก 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อชุดยังชีพและเวชภัณฑ์เร่งด่วน ส่งตรงถึงพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดจากการลงมือทำอย่างจริงใจและต่อเนื่อง ซึ่ง Aura Wellness แสดงให้เห็นผ่านการดูแลพนักงานของตนเอง การยื่นมือช่วยเหลือชุมชน และการลงทุนในพลังของเยาวชนผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม การสนับสนุนรวมกว่า 400,000 บาท ไม่เพียงบรรเทาความเดือดร้อนในวันนี้ แต่ยังช่วยวางรากฐานให้พื้นที่และประเทศมีระบบรับมือภัยพิบัติที่ดีขึ้นในอนาคต