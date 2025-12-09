xs
"เจโทร" ผุดแคมเปญ "JAPAN PREMIUM FOOD 2025" ชวนคนไทยสัมผัสรสชาติวัตถุดิบพรีเมียมแท้จากญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เดินหน้าตอกย้ำความนิยมอาหารญี่ปุ่นในไทย เปิดตัวแคมเปญสุดหรู "JAPAN PREMIUM FOOD 2025" อย่างเป็นทางการ โดยผนึกกำลังกับเครือโรงแรมชั้นนำ 3 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ เครือแมริออท (Marriott), เซ็นทารา (Centara) และฮิลตัน (Hilton) โดยมีห้องอาหารเข้าร่วมถึง 10 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อยกระดับประสบการณ์อาหารญี่ปุ่นแท้สไตล์ต้นตำรับ พร้อมขยายโอกาสการบริโภควัตถุดิบคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นไปยังผู้บริโภคชาวไทยและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ


ความร่วมมือระดับพรีเมียมและกลยุทธ์เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ

แคมเปญ "JAPAN PREMIUM FOOD 2025" มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพระดับพรีเมียมและรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ที่ประยุกต์ใช้วัตถุดิบญี่ปุ่นได้อย่างหลากหลายไม่จำกัดเฉพาะอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมเท่านั้น รวมถึงมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นการบริโภควัตถุดิบพรีเมียมญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากความนิยมอาหารญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ทำให้คนไทยมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดแนวโน้มของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ พร้อมค้นหาเทรนด์ใหม่ๆ ของอาหารญี่ปุ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น




ดึงศิลปิน-ดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสร้างเทรนด์ฮิตบนโลกโซเชียล

เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง และเน้นย้ำคุณภาพวัตถุดิบญี่ปุ่นระดับพรีเมียม เจโทรจึงใช้กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์แคมเปญ JAPAN PREMIUM FOOD 2025 ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเชิญ อาเล็ก ธีรเดช พระเอกชื่อดังขวัญใจชาวไทย เจ้าของรายการ ‘อาหารของอาเล็ก’ ทางช่องยูทูป AlekTOfficial และใบเฟิร์น อัญชสา นักแสดงและเจ้าของช่อง ‘bifern_bivoyage’ ที่โด่งดังในแพลตฟอร์ม Tiktok รวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์และยูทูปเบอร์ชื่อดังรวม 6 ราย อาทิ Midnight.Bitefood, Aroibkk, AT EVERYWHERE, luxpro.glam ที่จะผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์รีวิวเมนูพิเศษจากวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องอาหารที่ร่วมแคมเปญ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคในการลิ้มลองรสชาติอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมได้อีกทางหนึ่ง




อย่าพลาดโอกาสสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์

เจโทร กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์เมนูอาหารสุดพิเศษที่รังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นได้ที่ร้านอาหารที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2569 โดยสามารถดูรายละเอียดโรงแรม/ห้องอาหารที่เข้าร่วม และเมนูพิเศษได้ที่เว็บไซต์แคมเปญ https://japan-food.jetro.go.jp/events/thailand2025/index.html
