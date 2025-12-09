CPN คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations การันตีความเป็นเลิศด้าน IR

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เชื่อมโยงทุกธุรกิจทั้ง Retail-Residence-Hotel-Office ฉลอง 45 ปีเซ็นทรัลพัฒนา โชว์ความเป็นเลิศด้านนักลงทุนสัมพันธ์ คว้ารางวัล Outstanding Investor Relations ในกลุ่ม Business Excellence เป็นครั้งที่ 5 จากเวที SET Awards 2025 อันทรงเกียรติ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ครบทุกมิติ
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินการบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2025 อันทรงคุณค่า นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนทุกท่าน โดยในปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนาได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations ในกลุ่ม Business Excellence ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของพนักงานทุกคนในองค์กรในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ภายใต้แนวคิด ‘The Ecosystem for All’ ที่มุ่งให้ทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง เราให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผ่านการให้ข้อมูลและการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รางวัลนี้ยังสะท้อนถึงบทบาทของทีมผู้บริหารที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการสร้างตลาดทุนที่เชื่อมั่น และเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเซ็นทรัลพัฒนา”
ณ สิ้นปี 2568 เซ็นทรัลพัฒนา จะมีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานทั้งหมด 44 โครงการ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 41 แห่ง - ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 17 โครงการ ต่างจังหวัด 24 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ; ศูนย์การค้าเอสพละนาด และศูนย์การค้าเมกา บางนา) คอมมูนิตี้ มอลล์ 16 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.3 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำนักงาน 11 อาคาร โรงแรม 11 แห่ง โครงการที่พักอาศัย 51 โครงการ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ ESCENT, ESCENT VILLE, ESCENT PARK VILLE, PHYLL และ BELLE GRAND RAMA 9 และโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ ESCENT TOWN (ทาวน์โฮม) ESCENT AVENUE (โฮมออฟฟิศ) NINYA (บ้านแฝด) NIYAM (บ้านเดี่ยวระดับลักชูรี่) และโครงการแนวราบหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ NIRATI, BAAN NIRATI และ BAAN NIRADA
