ซีพีเอฟคว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชน ระดับ Gold ย้ำความภาคภูมิใจระดับเอเชีย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับเอเชียด้วยการคว้ารางวัล “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคเอเชีย” ด้านสิทธิมนุษยชน หรือ Asia’s Best Sustainability Report (Human Rights) ประจำปี 2568 ระดับ Gold จากเวที Asia Sustainability Reporting Awards 2025 โดยองค์กรเข้าร่วมจากกว่า 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ชัดเจน และครอบคลุมตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย นโยบาย ไปจนถึง ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในทุกประเทศที่ดำเนินงาน แสดงถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง
นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้รับรางวัล “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาคเอเชีย” จากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ ยังคงรักษามาตรฐานความเป็นเลิศด้วยการคว้ารางวัลระดับ Gold Award ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างครบถ้วน โปร่งใส ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบาย ดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบ ซึ่งเป็นการรายงานให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสร้างระบบนิเวศองค์กรที่สนับสนุน การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในทุกกระบวนการ ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และสภาพแวดล้อมการทำงานที่เคารพในความแตกต่างของบุคลากรทุกระดับ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน
ซีพีเอฟในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการเกษตร และอาหารแบบครบวงจรใน 17 ประเทศ และส่งออกสินค้าอาหารไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก บริษัทให้ความสำคัญกับการยอมรับและเคารพในความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ สัญชาติ และวัฒนธรรมของบุคลากร พร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและเท่าเทียม
นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน การบูรณาการมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนถึงการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน อีกทั้ง ยังมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง ยอมรับและให้คุณค่ากับ ความหลากหลาย (DEI) อาทิ การจ้างงานคนพิการ แรงงานข้ามชาติเป็นพนักงานของบริษัท การส่งเสริมให้ความรู้พนักงานโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีความเข้าใจในสิทธิแรงงาน แนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการทำกิจกรรมตามความสนใจ สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการทำงาน
จากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ซีพีเอฟได้รับการยอมรับ ผ่านรางวัล ทั้งในระดับในประเทศ และระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568 ระดับดีเด่นจาก กระทรวงยุติธรรม ซึ่งซีพีเอฟได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2567 ระดับดีเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 8 รางวัลพระปกเกล้าด้านสำนึกพลเมือง ประจำปี 2568 จากสถาบันพระปกเกล้า รางวัลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงการได้รับการคัดเลือกให้เป็น “Asia Pacific’s Best Company 2568” ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) จากการจัดอันดับโดยนิตยสาร TIME ร่วมกับ Statista ซึ่งพิจารณาจากความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน