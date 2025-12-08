TFG รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition 6 ปีซ้อน

คุณศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จาก คุณวรณัฐ เพียรธรรม (ซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ในงานพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2568 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้ มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้