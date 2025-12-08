TOA บริจาค 10 ล้าน ให้แก่ รพ.หาดใหญ่ ส่ง ‘ทีโอเอ อาสา’ แจกถุงยังชีพ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมสีทาอาคารอันดับหนึ่งของไทย และผู้เชี่ยวชาญเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง เดินหน้าโครงการ TOA ทิ้งกัน สู้ภัยน้ำท่วม อย่างต่อเนื่อง บริจาคเงิน 10 ล้านบาท เร่งฟื้นฟู รพ.หาดใหญ่เต็มสูบ พร้อมปูพรมระดม ‘ทีโอเอ อาสา’ ผนึกกำลังทหาร มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ และทีมวิศวกรลงพื้นที่เข้าประเมินความเสียหาย ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้จากมหาอุทกภัย โดยเฉพาะใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด
นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานผู้ก่อตั้ง TOA เผยว่า จากความเสียหายอย่างหนักที่เกิดจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และระบบสาธารณสุขโดยตรง เราจึงมีความห่วงใยและเข้าใจถึงความยากลำบากที่ทุกคนกำลังเผชิญ จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง เดินหน้า โครงการ TOA ไม่ทิ้งกัน "รวมพลังไทย ฟื้นฟูน้ำท่วมภาคใต้" ตั้งแต่การลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนชาวใต้ ในการระดมทีม ‘ทีโอเอ อาสา’ ร่วมกับกำลังทหาร (กอ.รมอ.ภาค 4 ส่วนหน้า, กองทัพภาคที่ 4, มณฑลทหารบกที่ 42) ส่งมอบถุงยังชีพกว่า 2,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ถั่วมารูโจ้ น้ำยาทำความสะอาดทีโพล์ และสเปรย์กำจัดแมลงเชนไดร้ท์ รวมทั้งสิ่งของบรรเทาทุกข์ ผ้าห่มกันหนาว เสื้อยืด น้ำดื่ม และชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทีโพล์ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง อาทิ ชุมชนบ้านกลางนา ชุมชนอู่ ทส. ชุมชนจันทร์วิโรจน์ ชุมชนบางแฟ้บ ชุมชนบ้านพักรถไฟ ชุมชนศิครินทร์ และชุมชนรายย่อยอื่นๆ รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลา และปัตตานี เพื่อเร่งเยียวยา ให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกคนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
รวมทั้งการมุ่งเน้นช่วยเหลือฟื้นฟูโรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยเฉพาะโรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางการแพทย์ระดับภูมิภาคและมีความสำคัญต่อภาคใต้ตอนล่าง ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมูลค่าเกือบพันล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดกับเครื่องมือแพทย์มูลค่าสูงที่ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญสำรวจประเมินโดยละเอียด เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลต่อไป
TOA ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงพร้อมป็นส่วนหนึ่งในการเร่งฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน บริจาคเงิน 10 ล้านบาท เพื่อใช้ในการฟื้นฟูซ่อมแซมโรงพยาบาลหาดใหญ่ และจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่เสียหายจากอุทกภัย เพื่อให้โรงพยาบาลกลับมาเปิดบริการประชาชน และช่วยเหลือผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพโดยเร็วที่สุดภายใน 2 เดือน ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลรวมมูลค่าอีก 1,350,000 บาท อาทิ น้ำยาทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคทีโพล์ สเปรย์กำจัดแมลงเชนไดร้ท์ และน้ำดื่ม ฮอกไกโด เพื่อสนับสนุนการปฏิงานของบุคลากรทางการแพทย์ ให้กลับมาเป็นเสาหลักด้านสุขภาพของพี่น้องชาวใต้ได้อีกครั้ง
ด้าน นพ.วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจว่า "ขอขอบคุณ TOA ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขในพื้นที่อย่างแท้จริง การบริจาคเงินจำนวนมากของ TOA ในครั้งนี้ ถือเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่เข้ามาช่วยเหลือโรงพยาบาลหาดใหญ่โดยตรง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการซ่อมแซมความเสียหายของอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลกลับมาให้บริการประชาชนโดยเร็วที่สุด"
นอกจากนี้ เรายังได้ระดมกำลังทีม 'ทีโอเอ อาสา – วิศวกร’ ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ที่จะปูพรมลงพื้นที่เพื่อร่วมสำรวจ ประเมินความเสียหาย พร้อมให้คำแนะนำการซ่อมแซมของอาคารในเบื้องต้น โดยนำร่องที่โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชนสำคัญในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา และเร่งฟื้นฟูในลำดับต่อไป
TOA ยืนยันว่าความช่วยเหลือทั้งหมดนี้ จะถูกส่งมอบไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวใต้ สามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด