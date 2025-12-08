“ศุภชัย เจียรวนนท์” คว้า 2 รางวัลใหญ่จาก THE LEADERSHIP AWARDS 2025

ในยุคที่ประเทศไทยเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับ 2 รางวัลสำคัญจากเวที THE LEADERSHIP AWARDS 2025 ได้แก่ รางวัล CEO People’s Choice Award 2025 จากการโหวตของประชาชนทั่วประเทศ และ รางวัล Digital Transformation Award ซึ่งมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และฐานเศรษฐกิจ สะท้อนบทบาทผู้นำภาคเอกชนไทยที่มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีการมอบรางวัลเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บนเวที Go Thailand 2026 ที่จัดขึ้น ณ พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน
CEO People’s Award — รางวัลหนึ่งเดียวจากเสียงโหวตของคนไทย
รางวัล CEO People’s Choice Award ถือเป็นรางวัลที่ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันลงคะแนนเพื่อคัดเลือก “ซีอีโอที่คนไทยชื่นชมมากที่สุดในปี 2025” โดยปีนี้มีผู้ร่วมลงทะเบียนโหวตมากกว่า 116,000 คนตลอด 2 เดือน ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวคือ นายศุภชัย เจียรวนนท์
บนเวทีประกาศรางวัล ผู้ประกาศได้กล่าวว่า “รางวัล CEO People’s Choice Award คือรางวัลที่มอบให้กับ CEO ที่คนไทยชื่นชมมากที่สุด ผู้เป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ และผู้ผลักดันโอกาสใหม่ให้ประเทศไทยก้าวข้ามวิกฤต”
รางวัลนี้สะท้อนถึงบทบาทของนายศุภชัยในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และอนาคตของคนรุ่นต่อไป และเป็นผู้นำที่ช่วยให้ประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายในยุคเปลี่ยนผ่าน
Digital Transformation Award — สะท้อนบทบาทผู้นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทย
สำหรับรางวัล Digital Transformation Award มาจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และ ฐานเศรษฐกิจ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเชิงยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
เหตุผลที่ทำให้ นายศุภชัย ได้รับรางวัล Digital Transformation Award คือ การที่คณะกรรมการมีความเห็นตรงกันว่า นายศุภชัย เป็นผู้สร้างสรรค์ True Digital Park ศูนย์กลาง Startup ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อการขับเคลื่อนสังคม และยังเป็นผู้ที่มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน โดยผลงานสำคัญที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ การพัฒนา True Digital Park ให้เป็น Tech Ecosystem ใหญ่ที่สุดในอาเซียน การยกระดับ ทรูไอดีซี ให้เป็นดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานโลก การผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน 4G–5G และเครือข่ายอัจฉริยะ การขยายแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนครีเอเตอร์–สังคมไร้เงินสด และการส่งเสริม Startup และนวัตกรรมในไทยให้เติบโตในระดับภูมิภาค ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น “รากฐานสำคัญ” ของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในระยะยาว
บทบาทผู้นำภาคเอกชนระดับประเทศ–ระดับโลก
แม้จะได้รับรางวัลระดับประเทศ 2 สาขา แต่นายศุภชัยยังคงยึดหลักการ “ผู้นำต้องสร้างประโยชน์ให้ประเทศก่อนองค์กร” ตามค่านิยม 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ประชาชน พร้อมเน้นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มเข้าสู่โลกดิจิทัล รวมไปถึงการพัฒนาคนไทยให้พร้อมรับยุค AI
นอกจากนี้ นายศุภชัยยังมุ่งสานต่อทิศทาง “ประเทศไทยต้องมีศักยภาพด้าน AI ระดับโลก” ผ่านการสร้าง Center of Excellence (COE) การพัฒนานวัตกรรม และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่
รางวัลที่สะท้อนความเชื่อมั่นในบทบาทผู้นำขับเคลื่อนประเทศ
รางวัลทั้งสองไม่ได้สะท้อนเฉพาะความสำเร็จของผู้นำองค์กร แต่เป็นการยืนยันว่าบทบาทของภาคเอกชนไทยในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับประเทศ กำลังมีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า
