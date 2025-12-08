xs
xsm
sm
md
lg

CPF ร่วมเสิร์ฟอาหารคุณภาพ หนุนทัพนักกีฬา สู้ศึกซีเกมส์ 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหกรรมกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียน “ซีเกมส์ 2025” ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 นี้ โดยมีนักกีฬากว่า 12,500 คน จาก 11 ประเทศ ร่วมชิงชัย 574 เหรียญทอง ใน 50 ชนิดกีฬา และ 3 กีฬาสาธิต

“ทีมไทยแลนด์”นำทัพนักกีฬาไทยมากกว่า 1,500 คน ลงสนามแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อนำชัยชนะเป็นของขวัญให้คนไทย รวมทั้งสร้างพลังแห่งมิตรภาพ และความมีน้ำใจ

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) และบริษัทในเครือ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ที่สนับสนุนด้านการเงิน อาหาร การสื่อสาร และการถ่ายทอดสดการแข่งขัน หนุนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ และมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุด

ซีเกมส์ครั้งนี้่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยังได้มีส่วนร่วมดูแลด้านโภชนาการให้กับทัพนักกีฬาและทีมสต๊าฟโค้ชตลอดทั้งมหกรรมกีฬา ตั้งแต่ระยะเก็บตัวฝึกซ้อมจนถึงวันแข่งขัน ด้วยแนวคิด “CP ทำทุกคำ เพื่อสุขภาพที่ดี” คัดสรรเมนูโปรตีนคุณภาพ ทั้งเนื้อไก่ ไข่ไก่ เนื้อหมู กุ้ง และนม เน้นคุณค่าโภชนาการเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนักกีฬา เสริมพลังกายะพลังใจ ให้พร้อมสำหรับทุกแมตช์สำคัญในซีเกมส์ครั้งนี้

เครือซีพีและซีพีเอฟ ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมเชียร์และส่งแรงใจ ให้ทัพนักกีฬาไทย ในมหกรรมซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ไปด้วยกัน
















CPF ร่วมเสิร์ฟอาหารคุณภาพ หนุนทัพนักกีฬา สู้ศึกซีเกมส์ 2025
CPF ร่วมเสิร์ฟอาหารคุณภาพ หนุนทัพนักกีฬา สู้ศึกซีเกมส์ 2025
CPF ร่วมเสิร์ฟอาหารคุณภาพ หนุนทัพนักกีฬา สู้ศึกซีเกมส์ 2025
CPF ร่วมเสิร์ฟอาหารคุณภาพ หนุนทัพนักกีฬา สู้ศึกซีเกมส์ 2025
CPF ร่วมเสิร์ฟอาหารคุณภาพ หนุนทัพนักกีฬา สู้ศึกซีเกมส์ 2025
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น