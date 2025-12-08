CPF ร่วมเสิร์ฟอาหารคุณภาพ หนุนทัพนักกีฬา สู้ศึกซีเกมส์ 2025

มหกรรมกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียน “ซีเกมส์ 2025” ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 นี้ โดยมีนักกีฬากว่า 12,500 คน จาก 11 ประเทศ ร่วมชิงชัย 574 เหรียญทอง ใน 50 ชนิดกีฬา และ 3 กีฬาสาธิต
“ทีมไทยแลนด์”นำทัพนักกีฬาไทยมากกว่า 1,500 คน ลงสนามแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อนำชัยชนะเป็นของขวัญให้คนไทย รวมทั้งสร้างพลังแห่งมิตรภาพ และความมีน้ำใจ
โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) และบริษัทในเครือ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ที่สนับสนุนด้านการเงิน อาหาร การสื่อสาร และการถ่ายทอดสดการแข่งขัน หนุนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ และมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุด
ซีเกมส์ครั้งนี้่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยังได้มีส่วนร่วมดูแลด้านโภชนาการให้กับทัพนักกีฬาและทีมสต๊าฟโค้ชตลอดทั้งมหกรรมกีฬา ตั้งแต่ระยะเก็บตัวฝึกซ้อมจนถึงวันแข่งขัน ด้วยแนวคิด “CP ทำทุกคำ เพื่อสุขภาพที่ดี” คัดสรรเมนูโปรตีนคุณภาพ ทั้งเนื้อไก่ ไข่ไก่ เนื้อหมู กุ้ง และนม เน้นคุณค่าโภชนาการเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนักกีฬา เสริมพลังกายะพลังใจ ให้พร้อมสำหรับทุกแมตช์สำคัญในซีเกมส์ครั้งนี้
เครือซีพีและซีพีเอฟ ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมเชียร์และส่งแรงใจ ให้ทัพนักกีฬาไทย ในมหกรรมซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ไปด้วยกัน