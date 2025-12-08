จะเล่น จะอิน จะฟิน จะเลิฟ! แอป “โออิชิ คลับ” เวอร์ชันใหม่ กับ “โออิชิเนโกะ” แบรนด์ไอคอนสุดคิวท์ และ 4 พรีเซนเตอร์สุดฮอต

“โออิชิ กรีนที” อัปเลเวลความรู้สึกดีครั้งใหญ่ เปิดตัวแอปพลิเคชัน “โออิชิ คลับ” เวอร์ชันใหม่ ภายใต้แคมเปญ ‘รู้สึกดีทุก TEA ที่เข้าแอปโออิชิคลับ’ ครั้งนี้รวมทุกความรู้สึกดี ไม่ว่าจะเล่น อิน ฟิน หรือเลิฟ ไว้ในฟีเจอร์อินโนเวชันหลากหลายที่ผู้บริโภคสามารถเข้ามาจอยได้ทุกวัน ไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัว “โออิชิเนโกะ” น้องแมวแบรนด์ไอคอนสุดคิวท์ในลุคใหม่ พร้อมด้วย 4 พรีเซนเตอร์สุดฮอต ตัวแทนคนยุคใหม่ นำความรู้สึกดีส่งต่อให้แฟน ๆ ทุกวัน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สร้างประสบการณ์ความรู้สึกดี ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
ปรากฏการณ์ความรู้สึกดี ณ แลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพฯ
ความฟินและความน่ารักเต็มพื้นที่ในงานเปิดตัวแคมเปญ “รู้สึกดีทุก TEA ที่เข้าแอปโออิชิคลับ” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ One Bangkok Park โดยมี 4 หนุ่มพรีเซนเตอร์ของโออิชิ กรีนที เจมีไนน์ - โฟร์ท และสกาย – นานิ เป็นตัวแทนความรู้สึกดี ส่งต่อความสนิทสนมและรอยยิ้มให้แฟนคลับและผู้ร่วมงาน
ไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัว “โออิชิเนโกะ” น้องแมวแบรนด์ไอคอนในลุคใหม่สุดคิวท์ ปุกปุย ขี้เล่น สดใส พร้อมมีพลังบวก มาเพิ่มความเซอร์ไพรส์และสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนในงาน
งานนี้ โออิชิ กรีนที เนรมิต One Bangkok Park ให้กลายเป็น ‘หมู่บ้านแมวญี่ปุ่น’ เปิดบ้าน โออิชิ คลับ ให้แฟน ๆ เยี่ยมชมแต่ละห้องซึ่งจำลองฟีเจอร์ใหม่ของแอป พร้อมร่วมกิจกรรมสุดสนุก และชมการแข่งขันเกม “โออิชิเนโกะ บันไดแมว…เมี๊ยววว” ของ 4 หนุ่ม โดยแบ่งเป็น 2 ทีม เจมีไนน์-โฟร์ท VS สกาย-นานิ สร้างทั้งเสียงหัวเราะและโมเมนต์ฟินทั้งออฟไลน์และออนไลน์
บรรยากาศงานถูกออกแบบเหมือนหมู่บ้านแมวญี่ปุ่นจริง ๆ และมีของพรีเมียม โออิชิเนโกะ แจกตลอดงานในแต่ละโซน เช่น ห้องคอนโดของโออิชิเนโกะ, ศาลเจ้าแมว และบ้านแมวจิ๋วจำลอง พร้อมให้ แฟน ๆ ถ่ายรูปกับ GIANT โออิชิเนโกะ ในหลายอิริยาบถ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถ่ายรูป 4:1 กับ 4 หนุ่ม พรีเซนเตอร์ แจก 20 รางวัล สร้างความฟินให้แฟนคลับแบบจัดเต็ม
เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่ “เปิดบ้าน โออิชิเนโกะ” สื่อเชื่อมความรู้สึกดีทั่วประเทศ
นอกจากนั้น ภายในงานยังเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่เป็นครั้งแรกในคอนเซปต์ “เปิดบ้าน โออิชิเนโกะ” ถ่ายทอดความรู้สึกดีต่อใจ เชื่อมโยงกับกิจกรรมในแอป “โออิชิ คลับ” รวมถึงกิจกรรมออนไลน์ที่ให้แฟน ๆ ร่วมสนุก ลุ้นของรางวัลมากมาย โดยในภาพยนตร์โฆษณา ทั้ง 4 หนุ่ม เจมีไนน์ - โฟร์ท และ สกาย - นานิ พาผู้ชมเข้าไปสัมผัสโลกแฟนตาซีของน้องแมวสุดน่ารัก และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน
ของโออิชิเนโกะ ไม่ว่าจะเป็นการลูบหัว หรือ เกาหลัง เชื่อมโยงกับกิจกรรมในแอป “โออิชิ คลับ” ซึ่งทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของโออิชิ กรีนที ว่าตั้งใจอัปเกรดแอป “โออิชิ คลับ” แค่ไหน เพื่อให้มี
หลากหลายกิจกรรมที่รองรับ เข้าแอปเมื่อไหร่ ก็รู้สึกดีแน่นอน รวมถึงกิจกรรมออนไลน์ที่ให้แฟน ๆ ร่วมสนุก ลุ้นของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย รวมทั้งรางวัลแบบ Money Can’t Buy และสินค้าโออิชิเนโกะ คอลเลคชันพิเศษ
เล่น–อิน–ฟิน–เลิฟ…รู้สึกดี จบครบในแอปเดียว!
แอปพลิเคชัน “โออิชิ คลับ” โฉมใหม่ จัดเต็มทุกความรู้สึกดี ครบจบในแอปเดียว ให้ทุกสายได้ทั้งเล่น อิน ฟิน และเลิฟไปกับน้องโออิชิเนโกะ ในลุคใหม่สุดคิวท์ผ่านฟีเจอร์สนุก ๆ มากมาย
• โออิชิเนโกะ เกม ทั้งเกมเกาหลังและเกมลูบหัว ยิ่งเล่นยิ่งอัปเลเวล พร้อมปลดล็อคชุดพิเศษให้น้องโออิชิ เนโกะ แต่งตัวได้ตามใจ
• โออิชิเนโกะ CAT GPT สำหรับสายแชทให้ได้พูดคุยกับน้องโออิชิ เนโกะ แบบเรียลไทม์ ขี้เล่น และเป็นกันเอง
ขณะที่สายของรางวัลก็ฟินสุด ๆ เพราะสามารถแลกหรือลุ้นของรางวัลสุดอินเทรนด์ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น
• สายรักรถ: GWM ORA Good Cat
• สายเทค: iPhone 17 Pro Max, iPad Pro M4, หูฟัง Dyson
• สายเกมเมอร์: PS5 Pro, จอมอนิเตอร์ Samsung Odyssey
• สายแฟชั่น: กระเป๋า Boyy
• สายลุ้น: ทองคำแท่ง
• สายเที่ยว: รางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทริปแคมป์ปิ้งกับ 4 หนุ่มพรีเซนเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “รู้สึกดีออนทัวร์” ให้แฟน ๆ ต่างจังหวัดได้ใกล้ชิดกับพรีเซนเตอร์อย่าง สกาย – นานิ ในภาคเหนือ วันที่ 24 มกราคม 2569 และเจมีไนน์ – โฟร์ท ในภาคอีสาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569
ส่วนฟีเจอร์เด็ดของแอปยังมาพร้อมระบบสแกนฝาอัจฉริยะ เพียงสแกน QR Code ใต้ฝาโออิชิหรือรหัสข้างกล่องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยโออิชิ กรีนที 1 ฝา = 1 พอยท์, โออิชิ โกลด์ 1 รหัส = 2 พอยท์ และรับเพิ่มทันที 10 พอยท์เมื่อทำแบบสอบถามครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 – 31 ธันวาคม 2568
สะสมพอยท์เพื่อ “แลกรับ” หรือ “ลุ้น” ของรางวัลได้ตลอดทั้งปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดแอป “โออิชิ คลับ” ได้แล้ววันนี้บน App Store และ Google Play แล้วมาร่วม ‘รู้สึกดีทุก TEA ที่เข้าแอปโออิชิคลับ’ ไปพร้อมกัน และรับชม TVC ได้ทางลิงก์ https://www.facebook.com/share/v/1EpScQUkkQ