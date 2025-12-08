พันธวณิชประกาศพันธกิจดันธุรกิจไทยสู่การจัดซื้ออย่างยั่งยืน พร้อมเปิดตัว “Integrity One” ตรวจสอบความผิดปกติในการจัดซื้อด้วย AI

บริษัท พันธวณิช จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มจัดซื้อออนไลน์ครบวงจรของประเทศไทย เผยทิศทางใหม่ในการยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างสู่ “การจัดซื้ออย่างยั่งยืน” พร้อมชี้เทรนด์ระบบจัดซื้อออนไลน์ที่องค์กรทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ ทั้งในด้านความโปร่งใส การลดความเสี่ยง และการบริหารข้อมูลเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ก้าวสู่ปีที่ 25 ของการดำเนินงาน พันธวณิชยังคงตอกย้ำบทบาทผู้นำระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ระบบจัดซื้อออนไลน์ ระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการใบแจ้งหนี้ และเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลแบบดิจิทัล ที่ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายทำงานเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อในทุกขั้นตอน
เปิดตัว “Integrity One” ระบบตรวจสอบความผิดปกติในการจัดซื้อ
พันธวณิชได้เปิดตัว “Integrity One” เทคโนโลยี AI & Machine Learning ที่วิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อขององค์กรแบบเรียลไทม์ เพื่อค้นหารูปแบบพฤติกรรมผิดปกติ เช่น
• ราคาสินค้าสูงผิดปกติ
• การเสนอราคาซ้ำในช่วงเวลาสั้น
• การอนุมัติที่ไม่เป็นไปตามลำดับ
• ความเชื่อมโยงผิดปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติทันทีหากพบความเสี่ยง พร้อมแดชบอร์ดรายงานแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างครบถ้วน
เหตุผลที่องค์กรยุคใหม่ต้องมีระบบตรวจสอบการจัดซื้อด้วย AI
องค์กรจำนวนมากยังเผชิญข้อจำกัดด้านเวลา บุคลากร และปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ ทำให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจกระทบต่อประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือขององค์กร
Integrity One จึงเข้ามาช่วยให้องค์กรมองเห็นสัญญาณเตือนของความเสี่ยงก่อนเกิดปัญหา ช่วยลดภาระของทีมตรวจสอบ พร้อมเสริมการกำกับดูแลที่โปร่งใสได้อย่างเป็นระบบ
เสียงจากผู้บริหารพันธวณิช
คุณวิชิต ศรีกรีพุทธนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด กล่าวว่า “การจัดซื้อวันนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องต้นทุน แต่เป็นหัวใจของความร่วมมือระยะยาวในห่วงโซ่อุปทาน พันธวณิชต้องการช่วยให้องค์กรมองเห็นข้อมูลจัดซื้อเชิงลึก วิเคราะห์ความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ และคาดการณ์โอกาสล่วงหน้า ด้วยพลังของข้อมูลและ AI เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย “Integrity One ไม่ใช่แค่ระบบตรวจจับความเสี่ยง แต่คือการยกระดับกระบวนการจัดซื้อทั้งระบบ ให้ทุกองค์กรมีข้อมูลรองรับในการตัดสินใจในทุกขั้นตอน”
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว
องค์กรผู้ใช้งาน Integrity One พบว่า
• ลดความผิดปกติในการจัดซื้อได้กว่า 40%
• ลดเวลาในการตรวจสอบเอกสาร 30%
• เพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบจัดซื้อโดยรวม
ผลงานระบบ Integrity One ยังได้รับรางวัล Thailand ICT Awards (TICTA) 2025 สาขา Business Data Analytics ซึ่งสะท้อนศักยภาพของบริษัทไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสากล
ก้าวต่อไปของพันธวณิช
กว่า 20 ปีที่ผ่านมา พันธวณิชได้เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายในองค์กรชั้นนำ และนำระบบจัดซื้อออนไลน์ไปใช้ในกว่า 11 ประเทศทั่วเอเชีย ภายใต้แนวคิด “Breaking Boundaries. Building Synergy.” ที่มุ่งสร้างพลังร่วมเพื่อยกระดับความสำเร็จของธุรกิจในภูมิภาค
พันธวณิชยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ระบบจัดซื้อเป็นมากกว่าการลดต้นทุน แต่เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าและความโปร่งใสในทุกองค์กร
