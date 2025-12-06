ถอดสูตร เซ็นทรัลพัฒนา ปั้น “Market Place ประชาอุทิศ” ปักหมุดทำเลศักยภาพ ชูกลยุทธ์ Neighborhood-Centric คอมมูนิตี้ มอลล์ ดีที่สุดของย่าน

• เดินหน้าปั้น “Market Place ประชาอุทิศ” โมเดล คอมมูนิตี้ มอลล์ มาร์เก็ตเพลส ซึ่งเป็น Format ที่ เข้าถึงง่าย มาได้ทุกวัน
• ถอดสูตรพลิกโฉม คอมมูนิตี้ มอลล์ มาร์เก็ตเพลส เจาะทำเลศักยภาพย่านประชาอุทิศ-ทุ่งครุ ที่กำลังเติบโตสูง ดึงอินไซต์เชิงลึก มาวิเคราะห์และตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด
• รวมร้านค้า-แบรนด์ดังกว่า 40 ร้านค้า เติมเต็มไลฟ์สไตล์ครบครันที่สุด อาทิ CHAGEE, GAGA, JIAN CHA, JONES' SALAD, SHINKANZEN SUSHI, SUBWAY, THE STEAK & MORE, JAPANG และต้นปี 2569 พบร้านสุกี้ช้างเผือก สตรีทฟู้ดชื่อดังจากเชียงใหม่ แห่งแรกในย่าน
กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน สร้างความแข็งแกร่งใน The Ecosystem for All เปิด Market Place ประชาอุทิศ ปักหมุดทำเลศักยภาพ สะดวกและดีที่สุดในย่าน (ใกล้ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) รวมแบรนด์ดังกว่า 40 ร้าน เติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคนย่านประชาอุทิศ–ทุ่งครุ อย่างครบครัน บนพื้นที่โครงการรวม 8,600 ตร.ม. ศูนย์กลางการใช้ชีวิตแห่งใหม่ที่ยกระดับและสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ได้แก่ คุณวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ Chief Operating Officer, คุณรุจิเรศ นีรปัทมะ Head of Government Affairs & Land Acquisition, คุณพรวดี โรจน์รุ่งสัตย์ Head of Corporate Marketing & Communication, คุณสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Executive Project Director และ คุณธนิษา โจเซฟ Head of Community Mall Business ร่วมงาน
นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ Chief Operating Officer บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มีความเชี่ยวชาญกว่า 45 ปี ในการพัฒนา "พื้นที่" ให้เป็น Center of Life พร้อมมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในแต่ละย่านอยู่เสมอ โดย คอมมูนิตี้ มอลล์ มาร์เก็ตเพลส เป็น Retail Format ที่เข้าถึงง่าย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและ Synergy ใน Ecosystem ของเซ็นทรัลพัฒนา “Market Place ประชาอุทิศ” เป็นคอมมูนิตี้มอลล์บนทำเลศักยภาพ ย่านประชาอุทิศ-ทุ่งครุ ที่ปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ภายใต้กลยุทธ์ Neighborhood-Centric ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของแต่ละย่านได้อย่างตรงจุด ทั้งในแง่ความสะดวกสบาย มีร้านค้า แบรนด์ดัง ครบครัน เป็นพื้นที่ของทุกคนได้มาใช้เวลาร่วมกันได้ทุกวัน พร้อมเจาะกลุ่มครอบครัวและลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ต้องการความสะดวกสบายทุกวัน ครบครันในที่เดียว โดยย่านประชาอุทิศ-ทุ่งครุ เป็นย่านที่มีการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์สูง ด้วยโอกาสทางธุรกิจและความต้องการของคนในย่านจากโซนหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่อยู่อาศัยกว่า 25,000 ยูนิต มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 2.5% ต่อปี และมีจำนวนประชากรในพื้นที่กว่า 200,000 คน โดยเราตั้งเป้าทราฟฟิก 5,000 คน/วัน”
เผย 3 สูตร พลิกโฉม ‘Market Place ประชาอุทิศ’ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตแห่งใหม่ย่านประชาอุทิศ–ทุ่งครุ
1. ดีไซน์ใหม่ คอมมูนิตี้ มอลล์ มาร์เก็ตเพลส โมเดล อีกหนึ่ง Retail Format ของ เซ็นทรัลพัฒนา ผสานความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกกว่า 45 ปี นำเสนอในรูปแบบใหม่ คอนเซปต์ Modern Contemporary ทันสมัย สะดวกสบาย มีคุณภาพ เพื่อสร้างมิติใหม่ในวงการค้าปลีกไทย ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมืองในแต่ละย่านได้อย่างตรงจุด
2. อินไซต์ใหม่ จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่ย่านประชาอุทิศ–ทุ่งครุ พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า เป็นย่านที่อยู่อาศัยเติบโตสูง มีทั้งที่อยู่อาศัยกว่า 25,000 ยูนิต แหล่งมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษารวมกว่า 15,000 คน และโรงเรียนกว่า 15 แห่ง กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อสูง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัว (Family with kids) อายุ 31-65 ปี ต้องการความสะดวกสบาย อยากได้พื้นที่ในการใช้เวลาร่วมกับคนใกล้ชิด รวมถึงคนเมืองมีเวลาจำกัด และหลังเลิกงานอาจจะไม่อยากเดินทางไกล แต่ยังต้องการแหล่ง Hangout & Social Life ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ครบในที่เดียว และใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีในการเดินทางโดยรถยนต์
3. รีแบรนด์ใหม่ ปรับ Brand Identity ให้มี Mood & Tone ที่ทันสมัยขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์และเสน่ห์ของย่านนั้นๆ ไว้ ตอบโจทย์ทั้ง Daily Convenience, Flexible Hour และ Lifestyle ยกระดับมาตรฐานคอมมูนิตี้ มอลล์ของไทย
ไฮไลต์ Market Place ประชาอุทิศ ครบครันและดีที่สุดในย่าน รวมแบรนด์ร้านค้าดัง-ทำเลดีที่สุด-เดินทางสะดวกที่สุด
• ตอบโจทย์ความต้องการของคนในย่าน ด้วยพื้นที่ Community Mall ขนาด 8,600 ตร.ม. นำเสนอประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบครบวงจร ด้วยแบรนด์ในกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ Tops Supermarket พร้อมด้วยร้านค้าและแบรนด์ดังรวมกว่า 40 ร้าน ภายใต้คอนเซปต์ Neighborhood-Centric ตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง
• Food Destination ครบที่สุดในย่านประชาอุทิศ รวมร้านชาชื่อดัง CHAGEE, GAGA, JIAN CHA และร้านอาหารแบรนด์ดัง JONES' SALAD, SHINKANZEN SUSHI, SUBWAY, THE STEAK & MORE พร้อมโซน Take Home ที่รวม Ready to Eat และ Grab & Go จากร้านดังย่านวังหลัง เช่น JAPANG รวมถึงร้านยอดฮิต กะเพราโบราณ, นครสยาม, เปาโซโห และ WHITE STORY เตรียมพบร้านสุกี้ช้างเผือก สตรีทฟู้ดชื่อดังจากเชียงใหม่ สาขาแรกในย่านประชาอุทิศ ต้นปี 2569 พร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพและความงาม อาทิ WATSONS, FLEX REHAB และอีกมากมาย
• ดีไซน์ใหม่ด้วยตัวอาคาร 3 ชั้น ในคอนเซปต์ Modern Contemporary บรรยากาศร่มรื่น พร้อมกลิ่นอาย Harvest ที่ถูกตีความใหม่อย่างร่วมสมัย ให้มีความเป็นธรรมชาติกลมกลืนไปกับย่าน พร้อมพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัว
• Family & Co-Creation Space พื้นที่ผ่อนคลายสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว พร้อมกิจกรรมและอีเวนต์หมุนเวียนทุกเดือนตลอดทั้งปี
• เดินทางสะดวกที่สุด ตั้งอยู่บนทำเลดีที่สุดบนถนนประชาอุทิศ ซอย 69/1 โดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาเพียง 5 นาทีจากถนนสุขสวัสดิ์ และเพียง 10 นาทีจากพระราม 2 พร้อมพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 126 คัน
เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นสร้าง Centre of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คน ด้วยคอนเซปต์ Neighborhood-Centric ยกระดับย่านผสานความเป็นเมือง เชื่อมโยงผู้คน พร้อมส่งเสริมชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม