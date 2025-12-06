เปิดกิจกรรม “เส้นทางสร้างงานศิลปะบนอัญมณี ของดีเมืองจันท์” ดึงช่างฝีมือรุ่นใหม่โชว์ทักษะ ในงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “เส้นทางสร้างงานศิลปะบนอัญมณี ของดีเมืองจันท์” ภายในงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025 วันที่ 5-10 ธันวาคม 2568 ณ เคพี จิวเวลลี่ เซ็นเตอร์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพช่างอัญมณีและเครื่องประดับรุ่นใหม่ พร้อมสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าชมเกี่ยวกับคุณค่าและกระบวนการผลิตอัญมณีไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดเผยว่า ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ถือเป็นแหล่งอัญมณีสำคัญของโลกที่มีเอกลักษณ์ด้านงานฝีมือ การออกแบบ และความประณีตของช่างท้องถิ่น แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมต้องเผชิญปัญหา “ขาดแคลนช่างฝีมือคุณภาพ” โดยเฉพาะช่างเจียระไนและช่างฝีมือเชิงศิลป์ที่มีความละเอียดสูง กิจกรรมในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่วงการ เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมที่เติบโตต่อเนื่องทั้งในประเทศและตลาดโลก
กิจกรรม “เส้นทางสร้างงานศิลปะบนอัญมณี ของดีเมืองจันท์” เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นำเสนอทักษะฝีมือช่างต่อสาธารณชน ภายใน งานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025 นับเป็นเวทีสำคัญระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองอาชีพ และเสริมประสบการณ์จริงให้กับช่างฝีมือรุ่นใหม่
กิจกรรม “เส้นทางสร้างงานศิลปะบนอัญมณี ของดีเมืองจันท์” ได้สาธิตกระบวนการ “ขึ้นรูปแหวนเกลี้ยง” และ “การแกะสลักพลอย” ซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยความละเอียด ประสบการณ์ และเป็นงานฝีมือที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก นับเป็นโอกาสดีที่เปิดให้ผู้เข้าชมงานเทศกาลฯ ได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการผลิตงานลวดลายระดับสูง ผ่านการสาธิตแบบใกล้ชิด ช่วยให้เห็นถึงคุณค่าของงานหัตถศิลป์อันเป็น อัตลักษณ์ของจันทบุรี พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่
สถาบันฯ เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันทั้งบุคลากรรุ่นใหม่ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรีให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้ก้าวสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก”
งาน “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2025” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–10 ธันวาคม 2568 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่เซ็นเตอร์ และตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.changemsfest.org