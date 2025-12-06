“มัลลิกา”สั่ง ทย.ร่วมมือ กรมการค้าภายใน ตรวจเช็คเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสนามบิน เพื่อความแม่นยำ เป็นธรรมผู้โดยสาร

“มัลลิกา”สั่งการกรมท่าอากาศยาน ผนึกหน่วยงานร่วมตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสนามบินในสังกัด สร้างความมั่นใจผู้โดยสารช่วงปีใหม่ 2569
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกรมการค้าภายในของแต่ละจังหวัดตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อรับรองความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง เพื่อประโยชน์ต่อผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน และภาพรวมของมาตรฐานการบิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารว่าน้ำหนักสัมภาระที่ปรากฏบนเครื่องชั่งถูกต้อง ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินขนาด อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของเครื่องชั่ง และจะทำให้กระบวนการเช็คอินทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัย เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินน้ำหนักรวมของเครื่องบินมีความสำคัญต่อความปลอดภัยอย่างมาก การใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานช่วยให้สายการบินคำนวณน้ำหนักสัมภาระรวมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการบิน เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 นี้
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ขณะนี้มีท่าอากาศยานที่ดำเนินการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระแล้ว เช่น ท่าอากาศยานน่านนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และอุดรธานี โดยท่าอากาศยานขอนแก่นร่วมกับศูนย์ชั่งตวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) ท่าอากาศยานอุดรธานีร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี และท่าอากาศยานร้อยเอ็ดร่วมกับกรมการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าดำเนินการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักสัมภาระแบบสายพาน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสาร
โดยผลการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของทุกแห่ง พบว่าเครื่องชั่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความแม่นยำตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ท่าอากาศยานในสังกัดจะเร่งดำเนินการตรวจสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน